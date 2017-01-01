EPDK Başkanı Yılmaz:

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GAZİANTEP (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Gaziantep, Türkiye'den iki Avrupa'dan ise otuz kat daha hızlı büyüyen bir şehir." dedi.

Yılmaz, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer ve Canan Candemir Çelik ile bir otelde kentin enerji sorunlarını görüşmek üzere düzenlenen toplantıya katıldı.

Basına kapalı toplantının bitiminde gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, "Gaziantep, Türkiye'den iki Avrupa'dan ise otuz kat daha hızlı büyüyen bir şehir. Dolayısıyla bu dinamik kentin ihtiyacının karşılanması zor. Buraya gelerek sorunları yerinde gördük. Toplantının sonunda şuna karar verdik. Anlaşıldı ki bu dinamik kentin daha fazla yatırıma ihtiyacı var. İnşallah kısa süre içinde bu yatırımları hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, ayrıca Gaziantep için planlanan elektrik alanındaki yatırımları iki kat artıracaklarını kaydetti.