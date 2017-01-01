Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çağlanın kilogramı 12,94 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,80
|0,80
|TTS
|Hububat mamulleri
|Bulgur pilavlık iri tip
|Kg
|1,74
|1,74
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|4,90
|4,90
|İHL
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|6,50
|6,60
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Yer fıstığı kabuklu
|Kg
|6,50
|6,50
|TTS
|Yer fıstığı iç
|Kg
|9,00
|9,00
|MTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (dana sakatatlı)
|Kg
|25,30
|25,30
|TTS
|Kuru meyveler
|Kabak çekirdeği
|Kg
|14,50
|14,50
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|11,50
|13,50
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|6,00
|6,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,70
|11,30
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,80
|12,90
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,10
|13,50
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|7,50
|7,50
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|0,60
|3,65
|TTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|3,60
|3,60
|MTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|3,70
|3,70
|TTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk roll Ege st-1
|Kg
|7,50
|7,80
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|5.560,00
|6.217,57
|MTS
|Besi danası
|Ad
|3.880,00
|3.880,00
|MTS
|Düve
|Ad
|5.010,56
|5.010,56
|MTS
|Düve (gebe)
|Ad
|8.127,78
|8.775,00
|MTS
|İnek
|Ad
|8.477,50
|8.477,50
|MTS
|İnek
|Ad
|3.762,00
|7.718,09
|TTS
|Buzağı
|Ad
|1.225,78,,
|2.787,60
|TTS
|Koyun
|Ad
|764,38
|764,38
|MTS
|Kuzu
|Ad
|300,00
|625,47
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kimyon elenmiş
|Kg
|13,50
|13,50
|TTS
|Diğer ürünler
|Armut
|Kg
|2,35
|2,35
|MTS
|Çağla
|Kg
|12,94
|12,94
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış