03 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli Ticaret Borsası

03 Nisan 2017 Pazartesi, 19:05

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çağlanın kilogramı 12,94 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlikKg 0,800,80TTS
Hububat mamulleri



Bulgur pilavlık iri tipKg 1,74 1,74TTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut natürelKg 4,904,90İHL
Nohut ekstra leblebilikKg 6,50 6,60 TTS
Yağlı tohumlar



Yer fıstığı kabukluKg 6,506,50TTS
Yer fıstığı içKg9,009,00MTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (dana sakatatlı) Kg 25,30 25,30TTS
Kuru meyveler



Kabak çekirdeğiKg 14,5014,50TTS
Leblebi beyaz (9 mm) Kg 11,5013,50TTS
Leblebi sarı (8 mm) Kg 6,006,00TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg10,7011,30TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 11,8012,90TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg 13,1013,50TTS
Leblebi kaplamalı Kg 7,507,50TTS
Leblebi kırık Kg 0,603,65TTS
Üzüm kuru çekirdeksizKg 3,603,60MTS
Üzüm kuru çekirdeksizKg 3,703,70TTS
Tekstil hammaddeleri
Pamuk roll Ege st-1 Kg 7,50 7,80 TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd 5.560,00 6.217,57 MTS
Besi danası Ad 3.880,00 3.880,00 MTS
Düve Ad 5.010,56 5.010,56MTS
Düve (gebe) Ad 8.127,78 8.775,00 MTS
İnek Ad 8.477,50 8.477,50 MTS
İnek Ad 3.762,00 7.718,09 TTS
Buzağı Ad 1.225,78,, 2.787,60 TTS
Koyun Ad 764,38 764,38 MTS
Kuzu Ad 300,00 625,47 MTS
Çeşitli maddeler
Kimyon elenmişKg13,5013,50TTS
Diğer ürünler



ArmutKg2,352,35MTS
ÇağlaKg12,9412,94MTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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