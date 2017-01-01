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AKSARAY (AA) - AK Parti Gurup Başkanvekili İnceöz, "Referandum çalışmalarımız sırasında vatandaşlarımızın göz temasını, sıcak ilgisini görüyoruz. Bizim siyaset olarak da yapmaya çalıştığımız, insanımızın gönlünde yer bulmaktır. 15 yıldır da milletimizin gönlünde bulduğumuz yeri muhafaza etmek için milletimizin hizmetkarı olmak şiarıyla çalışmalarımıza gayret ediyoruz." dedi.

İnceöz, eski milli futbolcu Tanju Çolak ile birlikte partisinin halk oylaması çalışmaları kapsamında Aksaray'da vatandaşlarla bir araya geldi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki 'evet' çadırına gelen İnceöz ve Çolak daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

İnceöz, yaptığı konuşmada, referanduma sayılı günler kaldığını hatırlatarak, saha çalışmalarının yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.

Yeni anayasanın artık zorunluluk haline geldiğine işaret eden İnceöz, şöyle konuştu:

"Bütün gayemiz, memleket meselesi olarak gördüğümüz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini milletimizin onayıyla hayata geçirmek ve eski Türkiye'nin kalıntılarını mazide bırakmaktır. Bölgesinde ve dünyada daha güçlü, istikrarlı bir ülke olma yolunda bu tarihi adımı atıyoruz. Milletimizin gönlüne girmek, gönlünde yer edinmek çok önemlidir. Referandum çalışmalarımız sırasında vatandaşlarımızın göz temasını, sıcak ilgisini görüyoruz. Bizim siyaset olarak da yapmaya çalıştığımız, insanımızın gönlünde yer bulmaktır. 15 yıldır da milletimizin gönlünde bulduğumuz yeri muhafaza etmek için milletimizin hizmetkarı olmak şiarıyla çalışmalarımıza gayret ediyoruz."

- "Vatanım, milletim, Cumhurbaşkanım için buradayım"

Çolak, ise Aksaray'a İnceöz'ün daveti üzerine geldiğini, yoğun ilgi ile karşılaştığını belirterek, "Benim amacım bu sevgiyi daha yükseklere çıkarmak. Vatanım, milletim, Cumhurbaşkanım için buradayım. Burada olmaya devam edeceğiz. Çünkü 16 Nisan çok önemli. Türkiye'nin 'evet'e, güzelliklere ihtiyacı var. Birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bende onun bir parçasıyım. Burada olmaktan da keyif alıyorum." ifadesini kullandı.

Çolak, bir gazetecinin daha önce askıya aldığı Galatasaraylılığının devam edip etmediğiyle ilgili sorusu üzerine "Daha önce belirttiğim üzere Galatasaraylılığım askıdaydı, ama artık askıdan aldık. Çünkü Hakan Şükür vatan hainini ihraç etmediklerinden dolayı almıştım. Şimdi ihraç edildi. Bizim Galatasaraylılığımızı kimse tartışamaz, kimse inkar edemez. Monaco maçı olsun, Neuchatel Xamax maçları olsun bizler orada çok tarih yazdık. Güzellikler sunduk. Bu halkı sokaklara döktük. Bu halkın sevgisi, duruşumuzdan, Galatasaray'da yaptığımız efsane maçlardan dolayıdır. O yüzden biz askıdan aldık, şu an da faal olarak Galatasaraylıyım. Bunu da bizden kimse alamaz." diye konuştu.