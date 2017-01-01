03 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Yankesicilik yöntemiyle cep telefonu hırsızlığı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 19:11
Yankesicilik yöntemiyle cep telefonu hırsızlığı

ADANA (AA) - Adana'da semt pazarında alış veriş yapan Suriyeli bir kişinin cep telefonunu "yankesicilik" yöntemiyle cebinden aldığı öne sürülen şüpheli, pazarcı esnafının da yardımıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki semt pazarına alış veriş için giden Suriyeli Hamad Alahmad (34), sendeleyerek kendisine tutunan kişi tarafından cep telefonunun çalındığını ileri sürdü.

Bunun üzerine şüpheliyi kovalayan Alahmad, zanlıyı pazarda bulunan esnafın da yardım yakalandı.

Olayın ardında polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Emrullah B. (34) emniyette alınan ifadesinin ardından Adana Adli Tıp Birimine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlı, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Emrullah B'nin 18 ayrı "yankesicilik" suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

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