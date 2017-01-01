Adana Barosundan sigorta aracı kurumlarına dava

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ADANA (AA) - Adana'da, sigorta aracılık hizmetleri ya da hasar takip merkezi gibi çeşitli adlarla faaliyet göstererek avukatlık yetkilerini gasp ettiği iddia edilen ve aynı zamanda vatandaşlara büyük hak mağduriyetler yaşattığı öne sürülen kuruluşlar hakkında dava açıldığı bildirildi.

Adana Barosu, "1136 Sayılı Avukatlık Yasası"na aykırılık teşkil eden faaliyetleri nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, sigorta aracılık hizmetleri ya da hasar takip merkezi gibi çeşitli adlarla faaliyet gösteren 18 aracı kuruluş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bu suç duyurularını dikkate alan savcılık, yapılan soruşturma sonucunda suç unsuru taşıyan faaliyetleri nedeni ile bir kurum hakkında yetkilisinin cezalandırılması talebiyle Adana 13. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açtı.

Adana Baro Başkanı avukat Veli Küçük, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, suç duyuruları üzerine açılan davanın ilk duruşmasının 26 Haziran’da yapılacağını bildirdi.

Ölümlü, yaralamalı ya da maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle meydana gelen zararların tazmini için davalar açıldığını anımsatan Küçük, "Ancak son bir kaç yıl içerisinde özellikle uğranılan zararların ödenmesi için sigorta şirketlerine yapılan başvuru işlemleri bir kısım kimseler tarafından büyük bir rant olarak görülmüş ve bu alanda insani duygular ve kurallar hiçe sayılarak, avukatlık yetkileri gasp edilerek büyük bir sektör oluşturulmuştur." dedi.

Vatandaşların uğradığı zarardan nemalanmaya çalışanların hukuka ve ahlaka aykırı davranış sergilediğini ileri süren Küçük, şunları kaydetti:

"Bu konuda yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın da çevrelerinde gördükleri, bildikleri yasa dışı kurumlar ile ilgili yasal işlem yapmamız ve mücadele etmemiz için baromuza uyarıda bulunmalarını ve bilgi vermelerini istiyoruz. Hukuka aykırı bir şekilde sayıları gittikçe artan Sigorta Hasar Aracılık Kuruluşlarının tabelalarından 3 tanesi müracaatımız üzerine kaldırılmıştır. Her ne şekilde ve vasıta ile olursa olsun haberdar olduğumuz ve bilgi sahibi olduğumuz bu hukuksuzluklarla ilgili yasal mücadeleyi devam ettireceğiz.''