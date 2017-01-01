Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Ordu’da

ORDU (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Fatsa’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi, çayevinde vatandaşlarla sohbet etti, anayasa değişikliğini anlattı.
Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu’nun Fatsa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
İlçe merkezindeki iş yerlerini tek tek gezen Kurtulmuş, esnafın sorunlarını dinledi.
Bir çayevinde oturup vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş, kendisine iletilen talepleri de dinledi.
Kurtulmuş, anayasa değişikliğinin önemini anlattığı Fatsalılardan 6 Nisan’daki halk oylamasında “evet” oyu kullanmalarını istedi.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’un ziyaretinde, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar da yer aldı.