03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Ordu’da

03 Nisan 2017 Pazartesi, 19:18
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Ordu’da

ORDU (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Fatsa’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi, çayevinde vatandaşlarla sohbet etti, anayasa değişikliğini anlattı.

Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu’nun Fatsa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçe merkezindeki iş yerlerini tek tek gezen Kurtulmuş, esnafın sorunlarını dinledi.

Bir çayevinde oturup vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş, kendisine iletilen talepleri de dinledi.

Kurtulmuş, anayasa değişikliğinin önemini anlattığı Fatsalılardan 6 Nisan’daki halk oylamasında “evet” oyu kullanmalarını istedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’un ziyaretinde, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ:
TCG İmbat Hücum Botu Ünye'de
YEREL

TCG İMBAT HÜCUM BOTU ÜNYE'DE
Gündoğdu: &quot;Ordu'ya 16 milyar TL yatırım yapıldı&quot;
YEREL

GÜNDOĞDU: "ORDU'YA 16 MİLYAR TL YATIRIM YAPILDI"
Fatsa meydanına kavuşuyor
YEREL

FATSA MEYDANINA KAVUŞUYOR
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş Ordu'da
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ ORDU'DA
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş Ordu’da
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ ORDU’DA
Polis, yaralı köpeğe sahip çıktı
YEREL

POLİS, YARALI KÖPEĞE SAHİP ÇIKTI
Yarım asırlık Orduspor amatöre düştü
YEREL

YARIM ASIRLIK ORDUSPOR AMATÖRE DÜŞTÜ

MHP'nin Ordu mitingi :
YEREL

MHP'NİN ORDU MİTİNGİ :
MHP'nin Ordu mitingi
YEREL

MHP'NİN ORDU MİTİNGİ
MHP'nin Ordu mitingi
YEREL

MHP'NİN ORDU MİTİNGİ

AK Parti&quot;li gençler kahvaltıda buluştu
YEREL

AK PARTİ"Lİ GENÇLER KAHVALTIDA BULUŞTU
Fındık üreticisine sekiz yılda 6 milyar lira destek
YEREL

FINDIK ÜRETİCİSİNE SEKİZ YILDA 6 MİLYAR LİRA DESTEK