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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Yaralı karaca tedavi altına alındı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 19:19
Yaralı karaca tedavi altına alındı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde, yüksekten düşerek yaralanan karaca tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, Alaplı yolu güzergahında yaralı karacayı fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Kayalık alanda, yüksekten düşmesi sonucu arka bacağı kırılan karaca, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce İl Müdürlüğü görevlisi Selçuk Çömeten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı karacanın tedavisinin ardından, doğaya salınacağını söyledi.

Jandarmadan aldıkları ihbarla bölgeye geldiklerini anlatan Çömeten, "Tahminimizce bir yaşında bir karaca. Arka sol bacağında kırık mevcut. Veteriner hekime götürüp tedavisini yaptıracağız. Tedavisinin ardından Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Sahamıza getireceğiz. Kısa zamanda toparlandıktan sonra inşallah doğaya salacağız." şeklinde konuştu.

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