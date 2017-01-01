03 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şehit bekçinin ismini oğlu yaşatacak

03 Nisan 2017 Pazartesi, 19:32
Şehit bekçinin ismini oğlu yaşatacak

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'ın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında şehit olan bekçi İbrahim Kete'nin ismi yeni doğan bebeğine verildi.

Viranşehir ilçesinde, şubat ayındaki patlamada şehit düşen bekçi Kete'nin eşi Fatma Kete, Viranşehir Devlet Hastanesinde 3 kilo 400 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe babasının adı verildi.

Şehidin babası Kasım Kete, yaptığı açıklamada, üçüncü torununun dünyaya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hastane Başhekimi İlhan Erkan da bebeğin sezaryenle dünyaya geldiğini, yapılan kontrollerde herhangi bir sağlık problemi bulunmadığını belirtti.

- Kaymakamdan "İbrahim" bebeğe altın

Kaymakam Ömer Çimşit de belediye başkan yardımcıları Arslan Çiftçi, Halaf Kete ile şehidin eşini ziyaret ederek, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anne ve bebeğin durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Çimşit, "İbrahim" bebeğe altın taktı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 17 Şubat'ta terör örgütü PKK tarafından Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne yönelik bombalı araçla yapılan saldırıda 2 kişi şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.


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