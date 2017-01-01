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AKSARAY (AA)- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen "eTwinning Projesi" kapsamında 81 ilden okulların katılımıyla düzenlenen "Çemberimde Gül Oya" sergisi, Aksaray'da açıldı.

Kaybolmaya yüz tutan kültürel değerlerin tanıtılması amacıyla 81 ilden el işleri, maniler ve türkülerin yazıldığı levhalar, yöresel yemek tarifleri ile işlemelerden oluşan sergi, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda halk oyunları eşliğinde beğeniye sunuldu.

Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Orhan Avan, açılışta yaptığı konuşmada, 81 ilin farklı kültürel değerlerinin sergilendiği etkinliğin önemli olduğunu belirtti.

Projeye destek sağlayan herkese teşekkür eden Avan, "Bugün Türkiye genelinde yapılan serginin 70'incisini ilimizde yapıyoruz. Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bu dönemde bu tür projelerle milli kültür unsurlarımızı bir araya getiriyoruz. Projedeki amacımız hem sağlam bir bilgi birikimi oluşturmak hem de kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimize sahip çıkmaktır. Bu şekilde kültürümüzü yeniden canlandırmak adına farkındalık oluşturmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı. Aksaray Valisi Aykut Pekmez, protokol üyeleriyle sergiyi gezerek, stantlarda görevli öğrencilerden bilgi aldı.

Açılışa, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.