6. Türkiye Badminton Şampiyonası

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MANİSA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası'na katılmak için 50 ilden Manisa'ya gelen çocuk evleri, sevgi evleri yetiştirme yurtları ve koruyucu aile yanında bulunan 600 yarışmacı çocuk için temsili Mesir saçım töreni düzenlendi.

Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda oluşturulacak kortej için toplanan çocuklar, Şehzadeler Mehter Takımı'nın öncülüğünde Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinden Sultan Parkı içindeki Bimarhane'nin önüne kadar kortej yürüyüşü geçekleştirdi.

Kortej yürüyüşüne Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Murat Konan, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hatun Sarıkaya ve çocuklar katıldı.

Burada yapılan mesir duası ardından çocuklar için temsili olarak Merkez Efendi tarafından mesir saçım töreni yapıldı.

Törende konuşan Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, "5 bin 200 çocuğumuz koruyucu ailede. Aynı zamanda aile yanında desteklediğimiz çocuklarımız da var. Bugün itibarıyla 93 bin çocuğu da kendi öz ailelerinin yanında destekliyoruz." diye konuştu.

Bilgiç, Manisa'daki şampiyonanın 4 gün süreceğini sözlerine ekledi.

Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan ise konuşmasında, şampiyonaya 50 ilden yaklaşık 600 çocuğun katıldığı 6. Türkiye Badminton Şampiyonasının yarın başlayacağını söyledi.

Çocukların sadece temel ihtiyaçlarını karşılamadıklarını ifade eden Konan, onların hem özgüvenlerini sağlayacak hem de kurumdan ayrıldıktan sonra kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak aktiviteler yaptıklarını kaydederek, onların bir aile yanında hayatlarını sürdürmeleri için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Konan, Manisa'da koruyucu aile sayısında 135'e ulaştıklarını belirterek, her çocuğun aile ortamında bulunması gerektiğine vurgu yaptı.