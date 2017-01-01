03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

6. Türkiye Badminton Şampiyonası

03 Nisan 2017 Pazartesi, 19:38

MANİSA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası'na katılmak için 50 ilden Manisa'ya gelen çocuk evleri, sevgi evleri yetiştirme yurtları ve koruyucu aile yanında bulunan 600 yarışmacı çocuk için temsili Mesir saçım töreni düzenlendi.

Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda oluşturulacak kortej için toplanan çocuklar, Şehzadeler Mehter Takımı'nın öncülüğünde Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinden Sultan Parkı içindeki Bimarhane'nin önüne kadar kortej yürüyüşü geçekleştirdi.

Kortej yürüyüşüne Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Murat Konan, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hatun Sarıkaya ve çocuklar katıldı.

Burada yapılan mesir duası ardından çocuklar için temsili olarak Merkez Efendi tarafından mesir saçım töreni yapıldı.

Törende konuşan Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, "5 bin 200 çocuğumuz koruyucu ailede. Aynı zamanda aile yanında desteklediğimiz çocuklarımız da var. Bugün itibarıyla 93 bin çocuğu da kendi öz ailelerinin yanında destekliyoruz." diye konuştu.

Bilgiç, Manisa'daki şampiyonanın 4 gün süreceğini sözlerine ekledi.

Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan ise konuşmasında, şampiyonaya 50 ilden yaklaşık 600 çocuğun katıldığı 6. Türkiye Badminton Şampiyonasının yarın başlayacağını söyledi.

Çocukların sadece temel ihtiyaçlarını karşılamadıklarını ifade eden Konan, onların hem özgüvenlerini sağlayacak hem de kurumdan ayrıldıktan sonra kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak aktiviteler yaptıklarını kaydederek, onların bir aile yanında hayatlarını sürdürmeleri için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Konan, Manisa'da koruyucu aile sayısında 135'e ulaştıklarını belirterek, her çocuğun aile ortamında bulunması gerektiğine vurgu yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Manisa'daki renk cümbüşü büyülüyor
YEREL

MANİSA'DAKİ RENK CÜMBÜŞÜ BÜYÜLÜYOR
Başkan Şirin'den gençlere destek
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN GENÇLERE DESTEK
Salihli'de 142 araç 40 araca dönüşecek
YEREL

SALİHLİ'DE 142 ARAÇ 40 ARACA DÖNÜŞECEK
Peker Mahallesi yeni muhtarlık binası
YEREL

PEKER MAHALLESİ YENİ MUHTARLIK BİNASI
Sarıgöl'de okul bahçesine 350 fidan dikildi
YEREL

SARIGÖL'DE OKUL BAHÇESİNE 350 FİDAN DİKİLDİ
300 pehlivan er meydanına çıkacak
YEREL

300 PEHLİVAN ER MEYDANINA ÇIKACAK
MHP Grup Başkanvekili Akçay:
YEREL

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ AKÇAY:

Başkan Kayda Türkeş'i andı
YEREL

BAŞKAN KAYDA TÜRKEŞ'İ ANDI
Musluklardan güvenle su içebilecekler
YEREL

MUSLUKLARDAN GÜVENLE SU İÇEBİLECEKLER
Ruh Sağlığı personeline işaret dili kursu
YEREL

RUH SAĞLIĞI PERSONELİNE İŞARET DİLİ KURSU
Gördes'i en iyi anlatan şiir ve resimler yarışacak
YEREL

GÖRDES'İ EN İYİ ANLATAN ŞİİR VE RESİMLER YARIŞACAK
Alaşehir'in altyapısı yenilenecek
YEREL

ALAŞEHİR'İN ALTYAPISI YENİLENECEK
CHP Grup Başkanvekili Özel
YEREL

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZEL
Salihli'de puanlar paylaşıldı
YEREL

SALİHLİ'DE PUANLAR PAYLAŞILDI
MASKİ gelir gider denetiminde tam not aldı
YEREL

MASKİ GELİR GİDER DENETİMİNDE TAM NOT ALDI
Halk Sağlığı otizme dikkat çekti
YEREL

HALK SAĞLIĞI OTİZME DİKKAT ÇEKTİ
Hayvan içme suyu göletleri temizleniyor
YEREL

HAYVAN İÇME SUYU GÖLETLERİ TEMİZLENİYOR
Hayvanlar daha temiz su içecek
YEREL

HAYVANLAR DAHA TEMİZ SU İÇECEK
Yüzlerce hak sahibi oturacakları evleri yakından inceledi
YEREL

YÜZLERCE HAK SAHİBİ OTURACAKLARI EVLERİ YAKINDAN İNCELEDİ
Spil Dağı'nda &quot;Evet&quot; pankartı açtılar
YEREL

SPİL DAĞI'NDA "EVET" PANKARTI AÇTILAR
Sarıgöl Belediyespor BAL'a yaklaştı
YEREL

SARIGÖL BELEDİYESPOR BAL'A YAKLAŞTI
Polisten kaçmaya çalışan şüpheli başından vuruldu
YEREL

POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ BAŞINDAN VURULDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU: