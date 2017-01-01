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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

03 Nisan 2017 Pazartesi, 19:42
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Sorumluluğumuz büyük. Bu ülke bölünmesin, bu ülke parçalanmasın anlı şanlı bayrak hep dalgalansın. Ama daha da yükseklere çekelim biz bu bayrağa diye uğraşıyoruz." dedi.

Karaaslan, bir kafede Bayburtlular Derneği üyeleriyle bir araya gelerek 16 Nisan'da gerçekleşecek halk oylaması için destek istedi.

Yeni sistemde Meclisin yetkilerinin azalacağı yönündeki eleştirileri cevap veren Karaarslan, mevcut sistemdeki bürokratik engelleri hatırlatarak yeni sistemle Türkiye Büyük Millet Meclis'inin çok büyük güç kazanacağını belirtti.

Karaaslan, cumhurbaşkanının Meclisi fesih edeceği yönünde eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Fesih doğru bir kelime değil. Fesih etmek çift taraflı olmayan tek taraflı olarak yok etmek anlamına gelir. Her iki tarafa da karşılıklı seçimleri yenileme yetkisi veriliyor." diye konuştu.

Önerdikleri yeni sistemin tarafları uzlaşmaya sevk ettiğine işaret eden Karaaslan, "Uzlaşamadığınız bir konu mu oldu, işte o zaman dönün halka deyinki hakem sen ol, hadi gel çözelim bunu deyin. Tekrar seçime gitmek için halkın karşısına alnınız dik çıkmak durumundasınız. Bu milleti hafife alan bakış açısını bu ülkede bundan sonra kabul etmiyoruz. Bu ülkenin en temel dinamiği bizim vatandaşımız. Bizim vatandaşımız bugün Avrupa da yaşananları da görüyor." ifadesini kullandı.

Karaaslan, bir tarafta yalan dolan abartı ne varsa diğer tarafta da onları açıklamaya çalışan gerçekçi bir kampanyanın yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Tek adam gelecekmiş muhtarlıkları kaldıracakmış dendiği için buna kızan bunu kafasında anlamlandıramayan gidip 'hayır' oyu veren olursa hepimizin mesuliyeti var. 18 yaşında emekli olunacakmış zannettiği için ve buna kızdığı için gidip 'hayır' oyu veren varsa hakikaten biz ona anlatamadıysak biz ona söylemediysek onun kapısını biz çalmadıysak, bir not bulduğu ve ona inandığı için gider oy kullanırsa hepimizin vebali var. Sorumluluğumuz büyük. Bu ülke bölünmesin, bu ülke parçalanmasın anlı şanlı bayrak hep dalgalansın. Ama daha da yükseklere çekelim biz bu bayrağa diye uğraşıyoruz. Bütün çaba bu... Eğer kendimiz için isteseydik. Parti olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanımız şahsı için isteseydi. Şuanki durumdan en az rahatsızlık duyacak kendisi ve bizdik. Zaten şuanda biz iktidarız. Cumhurbaşkanımız da cumhurbaşkanı çok güçlü bir lider. Ama Türkiye'nin 15-20 yıl sonrası. Ya 50-100 yıl sonrası. Biz 2071'i düşünüyoruz. Oraya bu hantal yapıyla gitmek mümkün değil."

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