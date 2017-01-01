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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Uşak'ta DEAŞ üyesi yakalandı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 19:47

UŞAK (AA) - İzmir-Ankara karayolunda yol uygulaması yapan polis ekipleri terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan bir kişiyi gözaltına aldı.

Uşak Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İzmir-Ankara karayolu Uşak Şeker Fabrikası önünde yol uygulaması yapan ekiplerin doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan aranan M.K'yi (53) gözaltına aldıkları bildirildi.

Şüphelinin sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldüğünün ifade edildiği açıklamada, ayrıca kent merkezinde değişik noktalarda narkotik ekiplerince yapılan çalışmada 18 gram esrar, 5,5 gram kokain, 0,65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği, uyuşturucu satmak ve satın almak suçundan 12 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.


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