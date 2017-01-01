Trabzon'da toplu açılış töreni

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TRABZON (AA) - Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Başta Kılıçdaroğlu artık bu millet, bu sefer bundan kurtulacak, 16 Nisan’da kaleye geçireceğiz, bir de yanına Pensilvanya’dakileri kaleye geçireceğiz. 16 Nisan’da bütün terör örgütlerini kaleye geçireceğiz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Canikli, Atatürk Alanı'ndaki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 16 Nisan’ın önemine dikkati çekti.

Futbolla ilgili örnek veren Canikli, vatandaşlara, "16 Nisan’da birilerini kaleye geçirmeye var mısınız" sorusunu yönelterek, "Başta Kılıçdaroğlu, artık bu sefer bu millet bundan kurtulacak. 16 Nisan’da kaleye geçireceğiz, bir de yanına Pensilvanya’dakileri kaleye geçireceğiz. 16 Nisan’da bütün terör örgütlerini kaleye geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Canikli, Trabzon’un kararının kesin olduğunu belirterek, "Trabzon görüyoruz niyetiniz kesin. Hepsini 16 Nisan’da kaleye göndereceksiniz. Öyle anlıyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun." diye konuştu.

- "Trabzon öyle bir tokat vur ki yerlerinden kalkamasınlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Trabzon'da muhteşem bir tablo ile karşı karşıya olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün tam 15 yıldır bu millete hizmet eden ve ‘ben sadece Allah’ın önünde eğilirim' diyen, ülkemi değişmeye, ülkemi kalkınmaya, insanımı onurlu geleceğe taşımaya çalışan, evet milletimizin sevgilisi Recep Tayyip Erdoğan’a bu kucaklaşmayı sağladığı için minnettarız diyor, teşekkür ediyoruz."

Soylu, "Bize verdiğiniz emaneti alnımızın akıyla sizin önünüze getirdik" diyerek, şunları kaydetti:

"Şimdi 16 Nisan’da hep birlikte bu ülkeyi darbelerle terbiye etmeye çalışanlara, bu ülkeyi terörle terbiye etmeye çalışanlara karşı, bu ülkeyi kıyafetlerimizle terbiye etmeye, başörtülü, başörtüsüz insanlarımızı ayırmaya çalışanlara karşı, bu ülkeyi 28 Şubat'la terbiye etmeye çalışanlara karşı, Gezi olaylarında terbiye etmeye çalışanlara karşı ve Trabzon'u 17-25 Aralık'ta terbiye etmeye çalışanlara karşı, 6-7 Ekim’de terbiye etmeye çalışanlara karşı, o meczubun, o hainin talimatıyla 15 Temmuz’da F-16’larla, helikopterlerle ve tanklarla terbiye etmeye çalışanlara karşı Trabzon öyle bir tokat vur ki yerlerinden kalkamasınlar. İster PKK olsun, ister FETÖ olsun, ister DEAŞ olsun, ister Almanya olsun, ister Hollanda olsun hepsi topyekun gelsinler bize Trabzon yeter, bize Türkiye yeter."

- "Sadece geçen yıl 350’den fazla Trabzonlu gencimize istihdam sağladık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da ziyaretlerinin iki sebebi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Birincisi AK Parti iktidarımızla bütünleşen, artık Türkiye’yi büyük Türkiye yolculuğuna taşımak için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her gün laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak, icraatlar zincirimizin halkasına bir yenisini eklemek için bugün buradayız. Şimdi hepimizin malumu Trabzon’a sayısız hizmetler kazandıran ve dünyanın en güzel statlarından biri olan Trabzonspor’un yeni stadını kazandıran Cumhurbaşkanımızın huzurunda yeni yatırımlara adım atacağız.”

“Akçaabat burada mı Akçaabat, Arsin burada mı Arsin? Araklı burada mı? Hayrat, Sürmene" diyen Albayrak, "Hepsi burada. Başka kim kaldı. Yomra kaldı. Allah’ın izniyle yıl sonuna kadar doğalgazımız hazır, kapımıza geliyor. Peşine Maçka burada mı? Vakfıkebir burada mı? Beşikdüzü burada mı? Peşine de sizin doğalgazınızı getiriyoruz. Sonra Trabzon’umuzun ekonomisi için çok önemli olan OSB’lerimize de Arsin başta olmak üzere peşine de Beşikdüzü’ne doğalgazı bağlıyoruz, Allah’ın izniyle istihdamımızı artırıyoruz." dedi.

Albayrak, "Sadece geçen yıl 350’den fazla Trabzonlu gencimize istihdam sağladık" ifadesini kullanarak, "Yetmez. Daha çok çalışacağız, Trabzon’u bölge birincisi yapmak için daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak, 16 Nisan’ın önemine de dikkati çekerek, "16 Nisan son 200 yılımızın en önemli seçimi. Onun için 16 Nisan'ın 15 Temmuz’un rövanşı noktasında bütün terör örgütlerinin hayırda birleştiği, ülkemizi bölmek için, yurt içindeki ve yurt dışındaki hainlerle birleştiği bu resimde bir kez daha Cumhurbaşkanımızın yanında durmaya hazır mısın Trabzon." şeklinde konuştu.

Vatandaşların "evet" cevabını vermesine üzerine ise Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanım Trabzon hazır, benim söyleyeceğim artık çok fazla bir şey yok.” ifadesini kullandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise alandakilere seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri, sizin de bu desteğiniz olduğu sürece elbette biz birçok Akyazı Tüneli, Zigana Tüneli yapacağız. Bunlarla da yetinmeyip Trabzon'un ulaşımla ilgili bütün ihtiyaçlarını göreceğiz. Karadeniz'i İçanadolu'ya demiryolu ile bağlamak için bir de üstüne yüksek hızlı tren yapacağız, çünkü Cumhurbaşkanımızın talimatı bu yönde." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise 2002 yılında başlayan Türkiye'nin kalkınma ve ilerleme hamlesinden sonra 16 Nisan'da Türkiye'nin gelecek vizyonuna, yürüyüşüne yine en büyük desteği Trabzon ve Türkiye'nin vereceğini ifade etti.

Kılıç, 16 Nisan'da Türkiye'nin geleceği için Trabzon ve Türkiye'nin "evet" diyeceğini sözlerine ekledi.



