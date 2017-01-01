Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Akar Batman'da

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BATMAN (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Batman'a geldi.

Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Önal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile Batman Valiliğini ziyaret etti.

Akar, burada Vali Ahmet Deniz tarafından karşılandı. Akar ve beraberindekiler Vali Deniz ile makamında basına kapalı bir süre sohbet etti.

Orgeneral Akar, daha sonra kuvvet komutanlarıyla 14. İUS Üs Komutanlığına geçti.

