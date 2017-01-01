03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Akar Batman'da

03 Nisan 2017 Pazartesi, 19:57
Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Akar Batman'da

BATMAN (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Batman'a geldi.

Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Önal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile Batman Valiliğini ziyaret etti.

Akar, burada Vali Ahmet Deniz tarafından karşılandı. Akar ve beraberindekiler Vali Deniz ile makamında basına kapalı bir süre sohbet etti.

Orgeneral Akar, daha sonra kuvvet komutanlarıyla 14. İUS Üs Komutanlığına geçti.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da terör operasyonu
YEREL

BATMAN'DA TERÖR OPERASYONU

Diyarbakır'da yaban domuzlarına karşı müzik ve lambalı önlem
YEREL

DİYARBAKIR'DA YABAN DOMUZLARINA KARŞI MÜZİK VE LAMBALI ÖNLEM
Validen sigarayı bırakan muhtarın köyüne &quot;pozitif ayrımcılık&quot;
YEREL

VALİDEN SİGARAYI BIRAKAN MUHTARIN KÖYÜNE "POZİTİF AYRIMCILIK"

Hayata tutun projesiyle, tarihi kentleri gezdi
YEREL

HAYATA TUTUN PROJESİYLE, TARİHİ KENTLERİ GEZDİ
Nasıroğlu, referandum çalışmalarına devam ediyor
YEREL

NASIROĞLU, REFERANDUM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
2017 yılı sağlık personeli hac sınavı Batman'da yapıldı
YEREL

2017 YILI SAĞLIK PERSONELİ HAC SINAVI BATMAN'DA YAPILDI