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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Konya'da:

03 Nisan 2017 Pazartesi, 20:03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Konya'da:

KONYA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "16 Nisan milli iradenin yönetime tam hakim olmasıdır, milletin yönetime el koymasıdır. 16 Nisan uzlaşmadır. 16 Nisan ihtilafların ve kavgaların bittiği bir gelecektir." dedi.

Çelik, Konya'nın Karapınar ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda çiftçilerle bir araya geldi.

Zor bir süreçten geçtiklerini belirten Çelik, tüm düşmanların ayaklandırıldığını ifade etti.

Çelik, aziz ülkenin ve şehit kanlarıyla sulanmış olan toprakların üzerine çullanılmaya çalışıldığı bir dönemde 16 Nisan'a gittiklerini vurgulayarak, "16 Nisan istikrara gidiştir. 16 Nisan koalisyonlardan kurtuluştur. 16 Nisan milli iradenin yönetime tam hakim olmasıdır, milletin yönetime el koymasıdır. 16 Nisan uzlaşmadır. 16 Nisan ihtilafların ve kavgaların bittiği bir gelecektir." diye konuştu.

- "Erdoğan gibi güçlü liderlerin bu coğrafyada olmasını istemiyorlar"

Anayasa değişikliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yapmadıklarını söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"Erdoğan'ın ihtiyacı yok ki. Şu anda Cumhurbaşkanı ve devletin tepesinde. Biz bunları AK Parti için yapmıyoruz, çünkü AK Parti zaten iktidarda. Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı, Başbakan bizden. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok ki. Geçmiş dönemdeki kavgalardan sistemi kurtarmanın ve zaman kaybetmemenin yolu Türkiye'deki bu yönetim anlayışının tepede tekleşmesidir. İki başlı bu sistem tarafından yönetilemez. Tek adam olacak diyorlar, sanki ABD'de Trump, mahallede muhtar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı tek adam değil de... Tek adam değil, Recep Tayyip Erdoğan haksızlığa karşı dik adamdır. Tek adam olmak kolay, herkes tek ama dik adam, haksızlıklar karşısında susmayan yöneticilere ihtiyacı var dünyanın. Böyle olduğu için iftiralar atılıyor. İki şeyden kurtulmak istiyorlar. Birincisi; Türkiye'yi bölüp, parçalama hesapları var. İkincisi; Erdoğan gibi güçlü liderlerin bu coğrafyada olmasını istemiyorlar. Nasıl olacak? Uzaktan ayarlanacak kukla gibi, 'çevirdim in aşağıya, çevirdim çık yukarıya' diyecekleri, oynatacakları siyasilere ihtiyaçları var. İşte 16 Nisan bunlara verilecek en güzel cevaptır."

- "Siz kime posta koyuyorsunuz?"

Çelik, son zamanlarda yaşanan olaylarla Avrupa'nın ne kadar demokrat ve insan haklarından yana olduğunu gördüklerini ifade etti.

Avrupa'ya seslenen Bakan Çelik, "Biz sizin içişlerinize karışmıyoruz. Türkiye'de sizi kendi işimize karıştırmayız. Siz kime posta koyuyorsunuz? Sizin posta koyduğunuz millet hangi millettir, bir bakınız. Tarihe şan ve şeref vermiş bir millet. Alparslan Malazgirt'e girerken, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girerken engel olmaya çalıştılar. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Çanakkale'de geçmek istediler, geçemediler. 15 Temmuz'da memleketi bölmek istediler bölemediler."

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