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KOCAELİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bugün Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki uyumun kendilerini yanıltmaması gerektiğini belirterek, "Yarın Cumhurbaşkanı ile Başbakan farklı partilerden olunca, bu anayasaya göre çatışma kaçınılmazdır. Bu sistemi değiştirmemiz için bir daha kriz mi yaşamamız lazım?" dedi.

Gölcük'te kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek küçük sanayi sitesinin temel atma töreninde konuşan Işık, parlamenter sistemde hükümetin meclisin içerisinden çıktığını anlatarak, bu sistemde Cumhurbaşkanının temsil makamında ve yetkisinin de çok sınırlı olduğunu fakat Türkiye'nin 1982 Anayasası ile bu sistemden çok ciddi anlamda saptığını söyledi.

Işık, sembolik bir makamın çok yetkili bir makam haline geldiğini ve daha sonra neredeyse bütün cumhurbaşkanları ile bütün başbakanların kavga ettiğini aktararak, en son anayasa kitapçığının fırlatıldığı olayın ardından bir gecede memleketin dengesinin bozulduğunu kaydetti.

Bugün Türkiye'de, fiilen parlamenter sistemin olmadığını dile getiren Işık, cumhurbaşkanı ile başbakanın güçlü olduğu bir sistemin parlamenter sistem olmadığını ifade etti.

Işık, 16 Nisan'daki halk oylamasında, Türkiye'deki bu çift başlılığın kaldırılmasını amaçladıkları belirterek, "Bugün Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımız arasındaki uyum bizi yanıltmasın. Yarın cumhurbaşkanı ile başbakan farklı partilerden olunca, bu anayasaya göre çatışma kaçınılmazdır. Bu sistemi değiştirmemiz için bir daha kriz mi yaşamamız lazım?" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Işık, 16 Nisan'da halkın "evet" kararı vermesi halinde bu çift başlılığın ortadan kalkacağını ve hükümetin sandıkta belirleneceğini ifade ederek, Türkiye'nin artık istikrarı kalıcı hale getirmeye ihtiyacı olduğunu anlattı.

- "Birbirimize düşman askeri muamelesi yapmayız"

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un bir televizyon programında kullandığı ifadelere değinen Işık, Bozkurt'un, "evet" oyu verenleri Yunanistan'ın işgal ordusuyla aynı tuttuğunu belirtti.

Bakan Işık, Bozkurt'un emekli bir tabip binbaşı olmasının işin acı tarafı olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Yani milletin vergisiyle okumuş, milletin ekmeğini yemiş, milletin, çiftçinin verdiği vergiyle okuyarak, belli bir yere gelmiş kişi. Bu milletin en az yarısını düşman askeriyle aynı tutan bir anlayış, yerli bir anlayış olabilir mi? Hani siyasetin dili yumuşayacaktı, hani insanlar birbirini yaralayıcı konuşmayacaktı? Yani, eminim ona hocalık yapmış insanlar, herhalde çok mahcup olmuşlardır, çok üzülmüşlerdir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Evet oyu da saygındır, hayır oyu da saygındır." cümlesinin üzerinden 24 saat geçmeden, Deniz Baykal'ın da benzer ifadeler kullandığını anlatan Işık, "Bir siyasetçiye yakışır mı bu? Milletinin bir kısmını düşman askeri olarak gören bir anlayıştan, bu ülkeye bir fayda gelir mi?" dedi.

Işık, bu anlayışın lanetlenecek bir anlayış olduğunu kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Böyle bir terbiyesizliği, Türk siyasi tarihi görmedi. Böyle bir terbiyesizlik, Türk siyasi hayatında daha önce hiç duyulmadı. Bizim için sonuç ne olursa olsun, karar ne olursa olsun başımızın üzerindedir. Neden? Milletin kararıdır. Millet bu değişikliği uygun görür, kabul eder, başımızın üzerine. Millet bu değişikliği uygun görmez, kabul etmez, o da başımızın üzerinde. Biz bu millete güveniyoruz, bu millet bu güne kadar sandık önüne geldiğinde hiç hata yapmadı, hiç yanlış karar vermedi ama milletin bir kısmını hatta çoğunluğunu, Yunan askeriyle aynı kefeye koyan anlayış da lanetlenecek bir anlayıştır. Sayın Baykal herhalde 'CHP'ye genel başkan olarak geleceğim' derken, siyasi hayatını da bu cümleyle bana göre bitirmiştir, siyaseten mevta haline gelmiştir. Bu milleti bölecek, ayrıştıracak hiçbir ifadeyi, AK Partilisi de kabul etmez, Cumhuriyet Halk Partilisi de kabul etmez, Milliyetçi Hareket Partilisi de kabul etmez. Siyaset rekabettir, mücadele ederiz, yarışırız ama asla birbirimize düşman askeri muamelesi yapmayız, yapamayız. Böyle bir hakkı, hiç kimse siyasetçiye vermedi. İnanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisine oy veren hatta Antalya'da Deniz Baykal'a, Konya'da Hüsnü Bozkurt'a oy veren seçmen de bu hakkı onlara vermedi."

Her ne olursa olsun milletin en doğru kararı vereceğine inandıklarını vurgulayan Işık, milli iradenin beşeri anlamdaki en önemli güç olduğuna inandıklarını ve milli iradenin başlarının üzerinde olduğu gerçeğini herkesin bilmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, konuşmasının ardından, protokol üyeleriyle Gölcük Küçük Sanayi Sitesi'nin temelini attı.