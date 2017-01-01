03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç:

03 Nisan 2017 Pazartesi, 20:19
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç:

SAMSUN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, "Türkiye üzerinde 100 yıldır besledikleri hedefleri gerçekleştiremeyenler kurumları devre dışı bırakarak tek kişiyi ele alıp tek kişi üzerinden Türkiye'nin tapusunu tartışmaya açacaklar. Bu söylediğimden yüreği burkulmayan varsa gitsin 'evet' oyu versin." dedi.

Koç, Halk oylaması çalışmaları kapsamında partisinin Gazi Sahnesinde düzenlediği etkinlikte partililerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren Koç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu zamandan buyana en ciddi tehlikeyle karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Koç, CHP'nin kurtuluşun, kuruluşun partisi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Herkes bu yaşadığımız toprağın nasıl vatan oyduğunu bilmek zorunda. Onun için bunun siyaseti yok. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş değerli hemşehrilerim bile bu sorgulamayı yapsınlar. Bu bir kişinin istikbali, bir kişinin isteği üzerine verilecek bir oy değil. Altında başka işler var. Türkiye üzerinde 100 yıldır besledikleri hedefleri gerçekleştiremeyenler kurumları devre dışı bırakarak tek kişiyi ele alıp tek kişi üzerinden Türkiye'nin tapusunu tartışmaya açacaklar. Bu söylediğimden yüreği burkulmayan varsa gitsin 'evet' oyu versin. Bu kadar açık söylüyorum."

Bu ülkeye sahip çıkma inançlarının tam olduğuna işaret eden Koç, hiç bir insanı mağdur etmeden ülkede kardeşçe yaşamaya, demokrasiye bir ve bütün olmaya ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Haluk Koç, Türkiye'de güçlü bir Meclis, siyasi partiler ve ona destek veren kitleler olduğu sürece Türkiye üzerinden plan yapanların başarılı olamayacağını vurguladı. Koç, "Tek kişi sistemine geçerek, onun zaaflarından, ihtiraslarından, eksiklerinden, yanlışlarından, açıklarından faydalanarak bir şekilde tek kişi üzerinden Türkiye'nin tapusunu tartışmaya açmak istiyorlar. Buna asla müsade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.


İLGİLİ HABERLER

Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:
GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI
İlkadım Belediyesi faaliyet raporu onaylandı
YEREL

İLKADIM BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ONAYLANDI
Emre Ev, 15 Temmuz'u öğrencilere anlattı
YEREL

EMRE EV, 15 TEMMUZ'U ÖĞRENCİLERE ANLATTI
Deniz Yıldızı 2017 tatbikatı
YEREL

DENİZ YILDIZI 2017 TATBİKATI
Deniz Yıldızı - 2017 Tatbikatı
YEREL

DENİZ YILDIZI - 2017 TATBİKATI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:

Samsun'da FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DA FETÖ/PDY DAVASI

Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI
Canik'te halka ve öğrencilere kanser anlatılıyor
YEREL

CANİK'TE HALKA VE ÖĞRENCİLERE KANSER ANLATILIYOR
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop:
YEREL

TBMM ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞENTOP:
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Şair İbrahim Coşar, 3. şiir kitabını tanıttı
YEREL

ŞAİR İBRAHİM COŞAR, 3. ŞİİR KİTABINI TANITTI
Altınsoy, KARDEF başkanı seçildi
YEREL

ALTINSOY, KARDEF BAŞKANI SEÇİLDİ
İlkadımlı gençler değerlerini tanıyor
YEREL

İLKADIMLI GENÇLER DEĞERLERİNİ TANIYOR
Başbuğ, Samsun'da kitaplarını imzaladı
YEREL

BAŞBUĞ, SAMSUN'DA KİTAPLARINI İMZALADI
Deniz Yıldızı - 2017 Tatbikatı
YEREL

DENİZ YILDIZI - 2017 TATBİKATI
İlkadım Belediyesinin spor yatırımları devam ediyor
YEREL

İLKADIM BELEDİYESİNİN SPOR YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR
Tekkeköy Gençlik Merkezi açılış için gün sayıyor
YEREL

TEKKEKÖY GENÇLİK MERKEZİ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR