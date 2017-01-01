CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç:

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SAMSUN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, "Türkiye üzerinde 100 yıldır besledikleri hedefleri gerçekleştiremeyenler kurumları devre dışı bırakarak tek kişiyi ele alıp tek kişi üzerinden Türkiye'nin tapusunu tartışmaya açacaklar. Bu söylediğimden yüreği burkulmayan varsa gitsin 'evet' oyu versin." dedi.

Koç, Halk oylaması çalışmaları kapsamında partisinin Gazi Sahnesinde düzenlediği etkinlikte partililerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren Koç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu zamandan buyana en ciddi tehlikeyle karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Koç, CHP'nin kurtuluşun, kuruluşun partisi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Herkes bu yaşadığımız toprağın nasıl vatan oyduğunu bilmek zorunda. Onun için bunun siyaseti yok. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş değerli hemşehrilerim bile bu sorgulamayı yapsınlar. Bu bir kişinin istikbali, bir kişinin isteği üzerine verilecek bir oy değil. Altında başka işler var. Türkiye üzerinde 100 yıldır besledikleri hedefleri gerçekleştiremeyenler kurumları devre dışı bırakarak tek kişiyi ele alıp tek kişi üzerinden Türkiye'nin tapusunu tartışmaya açacaklar. Bu söylediğimden yüreği burkulmayan varsa gitsin 'evet' oyu versin. Bu kadar açık söylüyorum."

Bu ülkeye sahip çıkma inançlarının tam olduğuna işaret eden Koç, hiç bir insanı mağdur etmeden ülkede kardeşçe yaşamaya, demokrasiye bir ve bütün olmaya ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Haluk Koç, Türkiye'de güçlü bir Meclis, siyasi partiler ve ona destek veren kitleler olduğu sürece Türkiye üzerinden plan yapanların başarılı olamayacağını vurguladı. Koç, "Tek kişi sistemine geçerek, onun zaaflarından, ihtiraslarından, eksiklerinden, yanlışlarından, açıklarından faydalanarak bir şekilde tek kişi üzerinden Türkiye'nin tapusunu tartışmaya açmak istiyorlar. Buna asla müsade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.



