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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Cinayette kullanılan silahı gölde aradılar

03 Nisan 2017 Pazartesi, 20:23

ADANA (AA) - Adana'da kaybolduktan 9 gün sonra cesedine ulaşılan kişinin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında olayda kullanıldığı iddia edilen tabancının bulunması için Seyhan Baraj Gölü'nde arama çalışması başlatıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaybolduktan 9 gün sonra cesedi bulunan 36 yaşındaki Cem Atalmış'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın zanlılarından Deniz T'yi (30) Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yakaladıktan sonra sorgusuna başladı.

Ekipler, şüphelinin olayda kullanılan tabancayı merkez Çukurova ilçesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde Seyhan Baraj Gölü'ne attığını belirtmesi üzerine bölgeye gitti.

Sualtı polisleri de bölgeye gelerek suç aleti silahı bulmak için çalışma başlattı.

Gösterilen iki alanda silaha ulaşamayan ekipler, alanı genişleterek aramalarını sürdürüyor.

- Olay

Adana'da, oto kiralama işi yapan 36 yaşındaki Cem Atalmış'ın 21 Mart'ta evine gitmemesi üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Atalmış'ın otomobilinin 23 Mart'ta Hadırlı Mahallesi Mezarlığı civarında terk edilmiş halde bulunması üzerine öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek çalışmalar bu yönde sürdürülmüştü.

Cinayet ve Gasp Büro Amirlikleri personelinden seçilerek oluşturulan özel ekip, yaklaşık 500 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemiş, araçta Atalmış'ın yanında iki kişi daha olduğunu belirlemişti.

Çalışmalarını genişleterek sürdüren ekipler, inşaat işçisi olarak çalışan Mehmet T. ve Deniz T'nin Atalmış'a geçen yıl 160 bin liraya sattıkları evi teslim etmediklerini ve parayı geri ödemedikleri bilgisine ulaşmıştı.

Ekip, zanlılardan Mehmet T'yi İstanbul'da yakalamış, sorgusunda Atalmış'ı öldürüp cesedini merkez Çukurova ilçesi Salbaş Esentepe Mahallesi'nde ormanlık alana gömüldüğü anlaşılmıştı.

Cesette yapılan ilk incelemede, Cem Atalmış'a önce işkence yapıldığı daha sonra ise infaz edildiği ortaya çıkmıştı.

Cinayet zanlısı Mehmet T, tutuklanmış, olayın diğer zanlısı Deniz T. ise Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yakalanmıştı.

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