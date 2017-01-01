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Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası

03 Nisan 2017 Pazartesi, 20:23

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 44'ü tutuklu 64 sanığın yargılandığı davaya Başbakanlık'ın müdahil olma talebi kabul edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezindeki salonda görülen davanın üçüncü duruşmasının öğleden sonraki bölümünde mahkeme heyeti, 44 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın davaya katılma talebini reddeden mahkeme heyeti, Başbakanlığın davaya katılma talebini ise sanıkların üzerine atılı suçun niteliğinin hükümete karşı olmasından dolayı kabul etti.

Mahkeme heyeti, Ege Ordu Komutanlığı'ndan darbe gecesine ilişkin hazırlanan raporun istenmesine, dijital materyallerdeki incelemenin tamamlanmasına, darbe girişimi gecesi 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan araç giriş çıkışlarının durdurulmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan talimat gelip gelmediğinin sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Dava

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından açılan davada, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile ve Söke 11. Komando Tugay Komutan Yardımcılığından Denizli'ye getirilen eski rütbeli askerlerin bulunduğu 44'ü tutuklu 64 sanık hakkında, Türk Ceza ve Terörle Mücadele kanunlarının ilgili maddeleri gereğince üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

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