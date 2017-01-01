GÜNCELLEME - Mersin'deki FETÖ/PDY operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MERSİN (AA) - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 20 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 gün önce gözaltına şüphelilerden 21'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı, biri ise savcının talimatıyla salıverildi.

Toros Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında 9 şüphelinin arandığı öğrenildi.

Mersin'de 28 Mart'ta FETÖ'ye ait dernek ile vakıflara üyelikleri bulunduğu ve ByLock kullandıkları iddia edilen 32 zanlının yakalanması için operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenler ile avukat ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmış, 2 eski öğretmen daha önce tutuklanmıştı.