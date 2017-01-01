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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'taki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 20:33

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, seyir halindeki motosikletten düşen 2 kişinin sürüklenerek tıra çarpması sonucu yaralandıkları kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ereğli Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, Samet A'nın (18) kullandığı plakasız motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi ve motosiklette bulunan 2 kişinin fabrikaya giriş yapan M.M. idaresindeki 67 LE 479 plakalı tıra çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Samet A'nın seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikleti devirdiği, aynı motosiklette bulunan Kemal Y. (16) ile bir süre yerde sürüklenip tırın arka lastiklerine çarptıkları görülüyor. Kazanın ardından tır sürücüsü M.M'nin ise yoluna devam ettiği görüntülerde yer alıyor.

Öte yandan, Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Kemal Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, sürücü Samet A'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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