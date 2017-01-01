03 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Futbol: TFF 1. Lig

03 Nisan 2017 Pazartesi, 20:49


Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serdar Diyadin, İsmail Şencan

Samsunspor: Muyters, Murat Gürbüzerol (Dk. 67 Lumu), Göksu Türkdoğan, Ercan Yazıcı (Dk. 87 Fatih Kılıçkaya), Halil İbrahim Pekşen (Dk. 46 Gökay Iravul), Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Abdülkerim Bardakçı, Kone, Erkam Reşmen

Balıkesirspor, Atilla Özmen, Eray Ataseven (Dk. 89 Doğa İşeri), Bekamenga (Dk. 74 Mehmet Boztepe), Okan Alkan, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama, İshak Çakmak, Abdülkadir Özgen

Gol: Dk. 35 Murat Gürbüzerol (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 26 Mustafa Sevgi, Dk. 62 Murat Gürbüzerol, Dk. 65 Gökay Iravul (Samsunspor), Dk. 49 Kethevoama (Balıkesirspor)


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'de 26. haftanın son maçında Samsunspor, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Samsunsporlu futbolcular, karşılaşmaya "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" pankartıyla çıktı.

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