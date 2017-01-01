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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

03 Nisan 2017 Pazartesi, 20:49

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki saldırıyla ilgili, "Herhangi bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve yaralandığına dair bir bilgi yok. Ama takip ediyoruz. Arkadaşlarımız Rus makamlarıyla da temas halinde." dedi.

Antalya'da ilk önce Kent Konseyi üyeleriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra Atatürk Kültür Merkezindeki bir kafeteryada muhtarlarla toplantı yaptı.

Toplantı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Rusya'da meydana gelen saldırıyla ilgili büyükelçilik ve St. Petersburg Başkonsolosluğu ile temas içinde olduklarını bildirdi.

Büyükelçilik ve konsolosluğun kendi listelerindeki Türk vatandaşlarını taradığını anlatan Çavuşoğlu, "Orada Türk şirketleri var. Bu şirketlerde çalışan Türkler bulunuyor. St Petersburg turizm bakımından da cazip bir şehir. Herhangi bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve yaralandığına dair bir bilgi yok. Ama takip ediyoruz. Arkadaşlarımız Rus makamlarıyla da temas halinde." diye konuştu.

Terörün çirkin yüzünün bir kez daha görüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, terörün ne zaman kimi vuracağının belli olmadığına dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, teröre karşı tek vücut olarak mücadeleyi sürdürmek gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugüne kadarki bize yönelik terör saldırılarında, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da Rus halkı ve Rusya yönetimi bizimle hep dayanışma içinde oldu. Biz de Rusya'nın bu zor gününde Rus halkı ile dayanışma içindeyiz. Terörü ve bu terör saldırısını bir kez daha lanetliyoruz. Saldırıyı henüz üslenen olmadı ama kimin üstleneceği de önemli değil. Teröristin kim olduğu da önemli değil. Çünkü terörün dini, ırkı ve rengi yoktur. Terörist teröristtir. Rusya'ya, Rus halkına ve dışişleri bakanı sevgili dostum Sergey Lavrov'a baş sağlığı diliyorum. Türkiye'de ve Rusya'da yaşayan Ruslara da aynı şekilde baş sağlığı diliyorum. Rusya ile terörle mücadeledeki işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz."

- Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" açıklaması

Gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimini "kontrollü darbe" olarak nitelendirdiğini sorması üzerine Çavuşoğlu, ana muhalefet partisi liderinin referandum öncesi ne dediğini ve ne diyeceğini şaşırmış durumda olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun son anket sonuçlarını görerek böyle konuştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Referandum sürecinde bugüne kadar söylemediği, yalan atmadığı iftira kalmadı. Kimin kontrolünde olmuş? Evet, kendisinin de özellikle 17-25 Aralık sonrasında yakın ilişki içinde olduğu FETÖ'nün kontrolünde bu hain darbe girişimi gerçekleştirildi. Millet darbeyi durdurdu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çağrısıyla ve sayın Başbakanımızın da dik duruşuyla bu millet hain darbe girişimini canıyla, kanıyla, şehitleriyle, gazileriyle ve ellerinde Türk bayraklarıyla engellemiştir. Referandum öncesi Kılıçdaroğlu saçmalıyor. Belki yalanı biter doğruyu söyler diye bekliyoruz ama yalan üretmekte maşallah sıkıntısı yok. Maalesef bir yalan makinesine dönüştü. Varsa elinde bir bilgi ve belge bunu paylaşsın. Son günlerde milleti paniğe sürüklemek için bazı şeyler yayılıyor, Kılıçdaroğlu da her halde bu projenin bir parçası. Yoksa elinde bilgi ve belge olmadan bu referandum sürecinde böyle saçma sapan açıklamalar yapmaz. Bunların Kılıçdaroğlu'na hiçbir faydası yok. Referandumda halkımız sadece terör örgütü PKK'ya, FETÖ'ye değil, Avrupa'da Türkiye'nin referandumunda taraf tutanlara, Türk milletine akıl verenlere ve Kılıçdaroğlu'na da iyi bir ders verecek."

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