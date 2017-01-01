Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik:

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MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, "Çok şükür Türkiye’de aklı başında siyasetçiler var. AK Parti çok uğraşmasına rağmen anayasal değişikliği bir türlü dosta düşmana kabul ettirememişti. Devlet Bahçeli diye bir cesur adam çıktı ortaya. MHP gerçekten elini taşın altına koydu. Büyük bir çabayla bu işi sağ salim bugüne getirdik." dedi.

Çevik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde Toplumsal Diriliş Hareketi tarafından düzenlenen "Türkiye İstikrarlı Yürüyor" konulu söyleşide, Türkiye'nin önemli bir kavşakta olduğunu, 16 Nisan'da Türk gençlerinin geleceği için bir oylama yapacağını belirtti.

Türkiye'nin önünü açacak veya kapatacak bir referanduma gidildiğini anlatan Çevik,1960 darbesinden sonra yapılan anayasanın Türkiye'yi o günden bugüne nasıl bir çalkantılar içinde yüzdürdüğünü, 1980 anayasasında o çalkantılara nasıl daha da yeni çalkantılar katarak Türkiye'yi kaç tane krizden, kaç tane darbeden geçirdiğini iyi hatırlamak gerektiğini bildirdi.

Çevik, 1973 yılından beri mesleğini sürdürdüğünü, Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan'ın da Başdanışmanlığını yaptığını hatırlatarak, Türkiye'nin sisteminden kaynaklı alaboralarla bu hale geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin son 15 yılda istikrarlı hükümetlerle yönetilmesine rağmen istediği yere gelemediğini vurgulayan Çevik, "Türkiye bugün belki de bir İngiltere seviyesine bile varabilirdi. Ama maalesef varamadı. Neden? Çünkü son yıllarda yaşadığımız olumlu gelişmelere rağmen son 15 yılda istikrarlı hükümetlerle yönetilmemize rağmen Türkiye istediği yere varamadı. Neden? Sistem bozukluğu. Bunları tarih yazıyor." dedi.

Çevik, 1980 darbesinin bir anayasa ortaya çıkardığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu anayasayı hazırlayan bir cunta. Bu cuntanın başında da Kenan Evren var. Sivil yönetime döneceğimiz, ANAP'ın iktidara geleceği, rahmetli Özal'ın seçileceği zaman Kenan Evren'in hazırladığı, hazırlattığı anayasa halk oyuna sunuldu ama Türk halkına zorunlu kabul ettirildi. Bu anayasa Cumhurbaşkanına, bir cunta liderine verilen yetkileri verdi. Askerler sandı ki devamlı askerler Cumhurbaşkanı seçilecek. Geçmişte öyleydi çünkü. Hep asker kökenliler Cumhurbaşkanı oldu Türkiye'de. O zaman denildi ki asker dizginleri elinde tutuyor ama bir baktılar Cumhurbaşkanı değişti. Cumhurbaşkanı sivil oldu. Rahmetli Turgut Özal Cumhurbaşkanı oldu. Türkiye'de sivil Cumhurbaşkanı dönemi başladı."

İlnur Çevik, 2007’den sonra tamamen işlerin değiştiğini e-muhtıra ile bir darbe teşebbüsünün Türkiye'nin başına musallat olduğuna değinerek, halkın o darbe teşebbüsüne yine "hayır" dediğini vurguladı.

Türkiye'nin 2007'de çok daha güçlü bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ı başbakan yaparak yüzde 50'ye yakın oyla Türkiye’de yıldızlaşmasını sağladığına işaret eden Çevik, "Aslında Türkiye 2023 hedeflerine o 15 yılda çoktan ulaşması gerekirdi ama varamadı. Çünkü bürokratik engeller, diğer sıkıntılar, askeri vesayet bitti ama FETÖ tehlikesi başladı." dedi.

- "Çok şükür Türkiye’de aklı başında siyasetçiler var"

Çevik, 15 Temmuz'da tüm milletin feci şekilde tecrübeden geçtiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gördük ki 15 Temmuz'da 3 ilimiz var. Kahraman iller bunlar. Birisi şu an içinde bulunduğumuz sevgili valimizin büyük bir cesareti ile ortaya çıkan ve Cumhurbaşkanımızın hayatını gasp edenlere tüm planların engellendiği Muğla. İkincisi ise gazi meclisimizin bombalandığı, külliyemize bombaların atıldığı çok sayıda şehit verdiğimiz Gazi Ankara oldu. Üçüncüsü ise İstanbul. Ne mutlu sizlere böyle bir işin kalbinde oldunuz. O gün bir destan yazdınız. O destan bize şunu gösterdi. Artık bu sistem yürümüyor. Bu sistemin bir şekilde değişmesi lazım. Çok şükür Türkiye’de aklı başında siyasetçiler var. AK Parti çok uğraşmasına rağmen anayasal değişikliği bir türlü dosta düşmana kabul ettirememişti. Devlet Bahçeli diye bir cesur adam çıktı ortaya. MHP gerçekten elini taşın altına koydu. Büyük bir çabayla bu işi sağ salim bugüne getirdik. Gönül isterdi ki sayın Kılıçdaroğlu da o ruhu devam ettirsin. Bu anayasa onun da katıklarıyla çıksın. Bu anayasa sağolsun Devlet Bahçeli'nin büyük başarısı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın büyük gayretiyle bu safhaya geldi. Tabi ki Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle."

- "Anayasa taslağı tek adamlık rejimi yaratmıyor"



Yeni anayasa taslağının Türkiye'nin sistemini değiştirdiğine işaret eden Çevik, "Bu anayasa taslağı tek adamlık rejimi yaratmıyor. Zaten hukuki seçimle gelen insan nasıl tek adam olacak. Çünkü yarın o adam bir seçimle de gidecek. Halk eğer beğenmiyorsa seçimle gelen seçimle gider. Demek ki tek adam oraya gelip çakılıp kalmayacak. Tek adam ya Cenabı Allah tarafından ya da Türk halkı tarafından oradan alınacak. Demek ki Türkiye'de söylenenlerin tam tersine bir sistem değişikliği, rejim değişikliği yapılmıyor. Tam aksine bir reform hareketi başlatacak." ifadesini kullandı.

Yaşananları reform olarak görmeyenlerin "hayır" oyu kullanacağını anlatan Çevik, reform olarak görüp "evet" oyu vereceklerin ise Türkiye'nin geleceğine büyük katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Ülkenin artık ciddi bir şekilde nereye gideceğine karar vermek durumunda olduğunu ve bu fırsatın 16 Nisan’da karşımızda olduğunu belirten Çevik, şunları kaydetti:

"Türkiye, dış politikasında çok etkin bir şekilde ilerlemektedir. Türk ekonomisi darbe geçiren bir ülke olarak her türlü darbeye rağmen yüzde 2,9 büyümüştür. İhracat rekor seviyede yüzde 19 artmıştır. Bu kadar darbe yiyen, bu kadar dayak yiyen bir ülkenin böyle başarılarla ortaya çıkması gerçekten takdire şayandır. Bu Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Türkiye'ye gönül verenlerin ülkeyi sırtlayıp götürmelerinden dolayıdır. Ama bir yere kadar. Artık bir sistemin yerleştirilmesi gerekir ki bu söylediklerimi sistemize ederek yalnız kişilere bağlı olmasın, gelecek nesillere, yetiştireceğimiz liderlere bağlı olsun, derdimiz budur."

Söyleşi, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Söyleşiye Vali Amir Çiçek, MSKÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Toplumsal Diriliş Hareketi Başkanı Bilal Ulusan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, öğretim üyeleri, kurumu müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.