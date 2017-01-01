03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

03 Nisan 2017 Pazartesi, 21:08

BİTLİS (AA) - Bitlis'te şehirlerarası otobüste yapılan kontrolde iki yolcunun çantasında 4 kilo 607 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi görevlilerince, Bitlis'ten batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimizce, Bitlis-Diyarbakır karayolundaki uygulama noktasında şehirlerarası yolcu otobüsü kontrol amaçlı durdurulmuştur. Görülen şüphe üzerine araçta seyahat eden M.Z.P. ve Z.P. isimli şahısların üzerinde ve çantalarında yapılan aramalarda, siyah renkli kol çantasında 8 parça halinde 4 kilo 607 gram eroin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan M.Z.P. ve Z.P, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

Açıklamada, Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Tatvan Belediyesi projelerini halkla paylaştı
YEREL

TATVAN BELEDİYESİ PROJELERİNİ HALKLA PAYLAŞTI
Umre kafilesi dualarla uğurlandı
YEREL

UMRE KAFİLESİ DUALARLA UĞURLANDI
Bitlis'te 53. Kütüphane Haftası etkinlikleri
YEREL

BİTLİS'TE 53. KÜTÜPHANE HAFTASI ETKİNLİKLERİ
UBDDER ilçe başkanları Tatvan'da bir araya geldi
YEREL

UBDDER İLÇE BAŞKANLARI TATVAN'DA BİR ARAYA GELDİ
Tatvan'da üretip Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor
YEREL

TATVAN'DA ÜRETİP TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYOR