Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te şehirlerarası otobüste yapılan kontrolde iki yolcunun çantasında 4 kilo 607 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi görevlilerince, Bitlis'ten batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimizce, Bitlis-Diyarbakır karayolundaki uygulama noktasında şehirlerarası yolcu otobüsü kontrol amaçlı durdurulmuştur. Görülen şüphe üzerine araçta seyahat eden M.Z.P. ve Z.P. isimli şahısların üzerinde ve çantalarında yapılan aramalarda, siyah renkli kol çantasında 8 parça halinde 4 kilo 607 gram eroin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan M.Z.P. ve Z.P, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

Açıklamada, Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.