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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 21:19

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliğinden kentte yapılacak gösteri ve yürüyüşlerin 20 Nisan'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütlerinin halk oylaması sürecini provoke ederek kaos yaratmaya yönelik eylem arayışlarında olacakları belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PYD'ye karşı başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilerek toplu olarak yapılacak etkinlikler sırasında terör örgütleri ve marjinal gruplarca toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provakatif saldırıların yapılabileceği, kargaşa ortamı çıkarılmaya çalışılabileceği vurgulandı.

Düzenlenecek etkinliklerin terör örgütünün propagandasına dönüştürülebileceği, kamu düzenini bozarak, halkın can ve mal emniyetinin tehlikeye düşürülebileceği ifade edilen açıklamada, güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, molotoflu, silahlı ve bombalı eylemler olabileceği yönünde değerlendirmelerin yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"2003 yılından günümüze kadar özellikle terörist gruplar terör örgütünce önem atfedilen her yıl 4 Nisan gününde, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'sözde' doğum günü bahanesiyle ülkemiz genelinde terör örgütü propagandasına dönüştürülen kitlesel eylemlerin şiddet içerikli ve kanunsuz bir şekilde gerçekleştiği, çıkan olaylarda telafisi mümkün olmayan olayların meydana geldiği bilinmektedir. İlimizde de böyle bir eylemin gerçekleşmesi durumunda halk oylaması takvimi de göz önünde bulundurulduğunda kamu düzeni ve güvenliğinin başkalarının hak ve hürriyetlerinin ciddi tehlike altında olacağı değerlendirilmektedir."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle ilimizde genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla anayasamızda, kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi, 5442 sayılı il idaresi kanununun 11/C maddesine ve 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun' 17. maddesine istinaden yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda diğer illerden katılımlarla birlikte ilimizin tamamında 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan halk oylamasıyla ilgili propaganda etkinlikleri haricinde, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'sözde' doğum günü bahanesiyle veya diğer terör örgütlerince müzahir şahıslar ile halkın huzurunu bozabilecek gruplar tarafından yapılabilecek her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, fidan dikme, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler 2 Nisan ile 20 Nisan 2017 tarihleri arasında yasaklanmıştır."

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