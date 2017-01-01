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KOCAELİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'de sistemin çift başlı hale geldiğini belirterek, "Bu sistem artık sürdürülemez. Şimdi bu anlayışı düzeltmek siyaset kurumu olarak bizim görevimiz değil mi? Bunun için 'bu anayasayı değiştirelim' de 'bu çift başlılığı ortadan kaldıralım' diyoruz." dedi.

İzmit ilçesindeki bir restoranda kadın sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Işık, Kocaeli'de sağlık alanında yaptıkları çalışmaları anlattı.

AK Parti hükümetlerinin sağlık alanında gerçekleştirdiği reformları anlatan Işık, vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için devlet olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını dile getirdi.

Bakan Işık, koalisyon dönemlerinde bir hastane inşaatının yıllarca bitirilemediğini vurgulayarak, koalisyon dönemlerinde Türkiye'nin ve vatandaşların yaşadığı sıkıntılara değindi.

Sağlık personelinin daha güzel ortamlarda çalışabilmesi için önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini aktaran Işık, şöyle devam etti:

"Türkiye, hamdolsun bir anda bu kadar sağlık yatırımını yapan bir ülke haline geldi. Bu, Türkiye'nin son 14 yılda yakaladığı istikrar sayesinde oldu. Sadece son 14 yılda değil, Türkiye ne zaman istikrarı yakaladıysa çok büyüme elde etti. Bakınız, 1950 seçimleri oldu, Demokrat Parti tek başına iktidara geldi, 10 yılda Türkiye ortalama yüzde 7 büyüdü. Büyük bir büyüme rakamı. 1960'da ihtilal oldu, 65'te Adalet Partisi tek başına iktidara geldi, 71'e kadar Türkiye hızlı bir büyüme yakaladı. 71'de muhtıra verdiler, demokrasiyi kesintiye uğrattılar. Hükümet düştü. 80'e kadar Türkiye zaman kaybetti. Anarşi, terör, sıkıntı, kaybeden ülke oldu. 83'te seçimler oldu, rahmetli Özal 89'a kadar Türkiye'ye çok güzel hizmetler yaptı, Türkiye çok güçlü bir büyüme yakaladı. Ama 89'dan 2002 yılına kadar koalisyon, kavga gürültü. Türkiye maalesef yerinde saydı. Bizimle yarışan ülkeler bizi fersah fersah geçti. 2002'de istikrarı yakaladık, hamdolsun Türkiye tekrar şaha kalktı."

Halk oylamasına değinen Bakan Işık, 16 Nisan'da çok önemli bir karar verileceğini ifade ederek, "Öncelikle hangi kararı verirseniz verin, başımızın üzerinde. Niye? Çünkü siz bu ülkenin asli unsurusunuz. Hakimiyet milletindir. Milletin her kararı, saygındır, milletin her kararı başımızın üzerindedir. Ancak bizim, bu anayasa değişikliğini hazırlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini size sunan insanlar olarak sizi doğru bilgilendirme görevimiz vardır. Sizin de en doğruyu öğrenme hakkınız var." diye konuştu.

-"Bu sistemde kavga ve çatışma kaçınılmaz"

Bakan Işık, 12 Eylül ihtilalinden sonra 82 anayasası hazırlanırken, Kenan Evren Cumhurbaşkanı olacak diye parlamenter sistemde bir cumhurbaşkanına tanınmaması gereken çok fazla yetkiyi, Kenan Evren'e tanımak için cumhurbaşkanına çok aşırı yetki yazdıklarını belirterek, "Ondan sonra tüm cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında kavga çıktı. Parlamenter sistemde cumhurbaşkanının temsil görevi dışında bir görevi yok. Ama 12 Eylül anayasası, Kenan Evren anayasası cumhurbaşkanına sınırsız yetki veriyor ve buna karşı da hiç sorumluluk vermemiş. Vatana ihanetin dışında suçlanamaz. Bu zaten kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bakan Işık, 2007'de cumhurbaşkanlığı seçiminde "367 garabeti" yaşandığını, meclisin cumhurbaşkanının seçemez hale getirildiğini ve bu olaydan sonra cumhurbaşkanını milletin seçilmesinin kabul edildiğini hatırlattı.

Sistemin çift başlı hale geldiğine işaret eden Bakan Işık, şunları kaydetti:

"Şu anda sistem fiilen 2 başlıdır. Cumhurbaşkanı yetkili ve güçlü. Başbakan da sorumlu. Eğer cumhurbaşkanı ve başbakan aynı partiden olmazsa, anlaşamazlarsa, kimin dediği olacak? Anayasaya göre cumhurbaşkanının dediği olacak ama halk başbakanı seçiyor, ülkeyi yönetsin diye. Bunun anlamı, bu sistemde kavga ve çatışma kaçınılmaz. Efendim ne gerek var? Yarın bunun yaşanmayacağının garantisi var mı? Bugün hayır için kampanya yürütenler bu soruya cevap vermeliler. Yarın Türkiye'nin bu sorunla karşılaşmayacağının garantisi var mı? Daha önce yaşamadık mı? Defalarca yaşadık. Şimdi tekrar aynı sıkıntıları yaşamamız mı gerekiyor ki buna bir tedbir alalım, bir çözüm alalım. Şimdi sırası mıydı diyor? Ya bugün anayasa değişikliğini hazırlayıp, size sunma imkanı var parlamentoda. AK Parti ve MHP bir teklifi hazırladı. Keşke CHP de bir teklif hazırlasaydı da o da getirseydi meclise, onunkini de tartışsaydık. Ama bakınız bu sistem çift başlı hale geldi. Bu sistem artık sürdürülemez. Şimdi bu anlayışı düzeltmek, siyaset kurumu olarak bizim görevimiz değil mi? Bunun için bu anayasayı değiştirelim de bu çift başlılığı ortadan kaldıralım, diyoruz. Evet dersek, bir bu çift başlılığı ortadan kaldıracağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanlığı ile başbakanlık makamı birleşiyor. Bu önemli bir düzenleme. Artık halk hükümeti sandıkta seçiyor. Seçim oldu, akşam sandıklar açıldığında kimin hükümeti kuracağı belli."

Bakan ışık, konuşmasının ardından davetlilerin sorularını cevapladı.