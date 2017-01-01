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Denizli'de FETÖ'nün adliye yapılanması davası

03 Nisan 2017 Pazartesi, 21:54

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında çoğunluğu adliye çalışanlarından oluşan 22'si tutuklu 31 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezindeki salonda görülmeye başlanan davanın duruşmasına, sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Aralarında hakim adayı, zabıt katibi, mübaşir, emekli yazı işleri müdürü ve icra müdür yardımcısının olduğu sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianame okundu.

İddianamede ifade veren bir gizli tanığın örgütün "ışık evlerinin" kiralanmasında tutuklu sanık M.S'nin aracılık ettiği yönündeki iddiasıyla ilgili savunma yapan M.S, suçlamayı reddetti.

Eniştesinin emlakçı olması nedeniyle birkaç hakim ve savcıyla bazı adliye personelinin ev kiralamasına yardımcı olduğunu söyleyen M.S, bunların örgütsel yönünün bulunmadığını savundu.

Duruşmaya yarın sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.


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