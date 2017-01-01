İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da

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MANİSA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "16 Nisan'ı sadece referandum olarak görenler varsa eksik görüyorlar. 16 Nisan on yıllardır cumhuriyetin, bu güzel Türkiye'nin, milletin terbiye edilmeye çalışıldığı noktada bu adam bizimdir, bu toprak bizimdir haykırışıdır." dedi.

Salihli ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Soylu, yıllardır Türkiye'nin çok sıkıntılardan, badirelerden geçtiğini belirterek, ülkenin, darbelerle, terörizmle, anarşizmle, enflasyonla, ekonomik krizlerle, yüzde 7 bin 500 gecelik faizlerle, bir annenin iki evladını sağcı-solcu diye birbirine pusu kurdurarak, kadınları başı açık, kapalı diye ayırarak, başbakanları asarak, mezhebe, etnik kökene göre ayırarak terbiye edilmek istendiğini söyledi.

Bakan Soylu, milletin sıkıntılara gark edildiğini, Gezi ve 6-7 Ekim olayları ile kışkırtılmak istendiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O meczubun talimatlarıyla F-16'lar ile tanklar ile bu masum milletimizi terbiye etmeye çalıştılar. Artık yorulduk arkamıza bakmaktan. Yeniden 15 Temmuz gelecek mi, yeniden darbe olacak mı, yeniden acaba bu ülkenin başbakanları asılacak mı diye bakmaktan yorulduk? Geleceğe bakmak istiyoruz. Güçlü, özgür, hür Türkiye'ye bakmak istiyoruz. 16 Nisan'ı sadece referandum olarak görenler varsa eksik görüyorlar. 16 Nisan on yıllardır cumhuriyetin, bu güzel Türkiye'nin, milletin terbiye edilmeye çalışıldığı noktada bu adam bizimdir, bu toprak bizimdir haykırışıdır."

On yıllardır millet kime elini uzatsa o eli ortadan kaldırmak için içeriden, dışarıdan yüklenildiğini, medyanın, IMF'nin, uluslararası kuruluşlar ve sermayenin patron yapıldığını kaydeden Soylu, "16 Nisan'da sizinkiler değil millet patrondur diyeceğiz." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saat 20.00'de bu ülkede bir darbenin, bir hainin, meczubun, bu milletin masumiyetine saldıracağını hanginiz düşündünüz? 21. yüzyıla gelmiştik. Artık bu sistem yakamızı bırakmalı, darbelerden uzaklaşmalıydık. Özgüvenimiz yükseliyordu ama birileri 'sizi yalnız bırakmayacağız, varlığımızı hissetmeden özgür bir şekilde yükselemeyeceksiniz. Siz iktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız' dediler. Biz şu anda muktedirin kim olduğunu tüm dünyaya, bu coğrafyaya anlatmak için bir yolculuğu gerçekleştiriyoruz. Milletimizin artık darbe, ekonomik kriz üreten bu kurallardan kurtulmasını istediğimiz için MHP ile bir yolculuğa çıktık. MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Hadi biz MHP ile uzlaştık. Peki Kılıçdaroğlu kim ile uzlaştı? HDP, PKK ile uzlaştı. FETÖ, Almanya, Hollanda ile uzlaştı mı? İster PKK, ister FETÖ, ister DEAŞ, ister Almanya, ister Hollanda olsun, topunuz gelin. Bize Türkiye yeter."

- "PKK'yı bu topraklardan silip atacağız"

Şırnak'ın Gabar Dağı'nda 3 askerin şehit olmasına değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün sabah Gabar Dağı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup evlatlarımız. Gabar Dağı'nda bugün biz varız. Oraya koydukları bir EYP'nin patlaması sonucu 3 evladımız şehit oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Biz bir ölür bin diriliriz yalnız 5'ini Şırnak Uludere'de etkisiz hale getirdik. Yetmedi ikisini Bitlis'te etkisiz hale getirdik. Şimdi onları kıstırdık en az 8-10 tanesini daha etkisiz hale getireceğiz. Türkiye bilesin, çocuklarımızın kanları yerde kalmıyor, kalmayacak. Besta Derelerde biz varız, Tendürek Dağı'nda biz varız. Hava atıyorlardı, afra tafra yapıyorlardı. Diyorlardı ki 'burada bizim sözümüz geçer'. Bizim evlatlarımız aslanlar gibi onları kovalıyor, onlar da fare gibi kaçıyorlar. Terörle mücadelede kararlılığımız nettir. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın talimatı açıktır. Son bir haftada 50, bugünle beraber 60'ın üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Son 6 ayda bin teröristi etkisiz hale getirdik. Daha yeni başladık. Yeminimiz var, milletimize bedel ödeten PKK'yı bu topraklardan silip atacağız. Yeminimiz ve namus sözümüz. Onların da arkasında kimin olduğunu biliyoruz. Uyuşturucu parasından kimlerin yardım ettiğini, Almanya'da, Avusturya, Hollanda'da kimlerin yardım ettiğini biliyoruz. Türkiye eski Türkiye değil, bunların her birinin hesabını soracak bir Türkiye var."

(Sürecek)









