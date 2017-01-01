04 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Hatay'da cinayet

04 Nisan 2017 Salı, 16:00
Hatay'da cinayet

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi başından vurulmuş halde bulundu.

Denizciler Mahallesi'nde bir vatandaşın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin başından vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Yapılan araştırmada adının İsmet Genç olduğu öğrenilen kişinin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumana gönderilmek üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında yine aynı mahallede 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bir tabanca, bir uzun namlulu silah, bir pompalı tüfek ve bunlara ait mermi ele geçirdi.

Emniyet müdürlüğünde sorguları tamamlanan M.K.S, O.G, G.T. ve M.K. adliyeye sevk edildi.

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