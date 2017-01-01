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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "İspanyol Gitar" başlıklı konserinde besteci Gökçe Altay'ın "Kırılmış" adlı eseri ile Isaac Albeniz'in "Iberia Süiti" adlı eserinin Bursa'daki ilk seslendirilişini gerçekleştirecek.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Samsun Devlet Opera ve Balesi Şefi Mikhail Kircchoff'un yöneteceği konserin ilk yarısında orkestra, besteci Gökçe Altay'ın yamaç paraşütü yaptığı sırada yaşadığı travmatik bir kazayı anlattığı, 2015 yılında bestelediği ve eserin genişletilmiş orkestra versiyonunu BBDSO için tamamladığı "Kırılmış" adlı eserini seslendirecek.

Konserin devamında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi klasik gitar sanat dalı öğretim üyesi, gitar sanatçısı Kağan Korad solist olarak yer alacak. Korad, orkestra eşliğinde Isaac Albeniz'in İspanya'ya özgü adlarla betimlediği, 4 kitaptan oluşan "Iberia Süiti"ni Bursa'da ilk kez seslendirecek.

Konserin ikinci yarısında ise Felix Mendelssohn'un bestelediği 5 senfoni içinde en uzun sürede tamamladığı ve bunun için bestelediği en son senfoni olma özelliğini taşıyan 3 numaralı "İskoç" başlıklı eseri seslendirilecek.

Konser, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde 6 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.



