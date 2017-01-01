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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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İkizler ameliyata da aynı anda girdi

04 Nisan 2017 Salı, 16:12
İkizler ameliyata da aynı anda girdi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, gelişim bozukluğu ve nefes almada zorlanma şikayetiyle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) götürülen 5 yaşındaki ikizler, aynı anda bademcik ve geniz eti ameliyatı olarak sağlığına kavuştu.

Yakutiye ilçesine bağlı Şükrü Paşa Mahallesi'nde yaşayan Kahraman ailesinin ikiz çocukları Sümeyye Yaren Kahraman ile Feyza Hacer Kahraman, gelişim bozukluğu ve nefes almada zorlanma şikayetiyle babaları İsrafil Kahraman tarafından BEAH'a getirildi.

Hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı Sadettin Kalkandelen tarafından muayene edilen ikizler, yapılan tetkik ve incelemenin ardından bademcik ve geniz eti tanısı konularak, aynı anda ameliyata alındı.

KBB Uzmanı Kalkandelen, yaptığı açıklamada, vücudun bağışıklık sisteminde rol oynayan bademcik ve geniz etinin özellikle çocukluk çağında büyük sorun yarattığını söyledi.

Bademcik bakteriyel enfeksiyonlarının önce antibiyotikler ile tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden Sadettin Kalkandelen, şunları kaydetti:

"Bazen bademcik ve geniz etinin alınması gerekebilir. Her yıl 3'den fazla tonsilit atağı geçirilmesi ameliyat kararı için yeterlidir. Bunun dışında solunum problemi yaratacak kadar tonsil büyümeleri, uyku apnesi oluşturması, çene ve dişlerde şekil bozukluklarına yol açması ve tekrar eden apselere yol açması da ameliyatı düşündürecek bulgulardandır. Çocuklarda erken yaşlarda görülen ateşli havale atakların önlenmesi amacıyla ameliyat yapılmalıdır."

Kalkandelen, ileri derecede solunum sıkıntısı ve uyku bozukluklarının çocukların yaşantısını da etkilediğini belirterek, "İkizlerimizin bu durumunu gördükten sonra baba Kahraman'a durumu izah ettik ve operasyonu yaptık. Çok şükür ikisinin de durumu çok iyi ve sağlıklarına kavuşmuş vaziyette taburcu edildi." dedi.

Baba İsrafil Kahraman da çocuklarının ameliyatında emeği geçen doktor ve hastane personeline teşekkür etti.

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