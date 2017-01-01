Okulun ikinci katından atlayan öğrenci yaralandı

ADANA (AA) - Adana’da okulun ikinci katındaki sınıfından ders sırasında atlayan öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki İMKB 24 Kasım Anadolu Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Ö.Y. (16), dersin bitimine kısa bir süre kala ikinci kattaki sınıfın penceresinden atladı.
Her iki bacağı da kırılan Ö.Y, ambulansla Adana Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.
Ö.Y'nin sınıftan dışarı çıkmak için izin istediği, öğretmenin izin vermemesi üzerine pencereden atladığı iddia edildi.