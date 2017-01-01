Edirneli küçük Mira, "mecburen" el sanatları öğreniyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de maddi imkansızlıklar nedeniyle kreşe gidemeyen 4 yaşındaki Mira, babaannesiyle beraber Edirnekari kursuna katılarak, el sanatlarını küçük yaşta öğrenmeye başladı.

Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği, Edirneli kadınlara, yörenin unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını öğretiyor. Kursiyerlerden Şükriye Dobranyalı Edirne'ye has boyama sanatlarından Edirnekari kursuna torunu Mira ile katılıyor.

Dobranyalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu ile gelini çalıştığı ve Mira'yı kreşe gönderme imkanları olmadığı için, kursa getirmek zorunda olduğunu söyledi.

Torununun küçük yaşta Edirnekari çırağı olduğunu ifade eden Dobranyalı, şunları kaydetti:

"Kursa torunumla başladım. Başlarken de söylemiştim torunumla birlikte geleceğimi. Çünkü bırakacak yerim yoktu. 5 torun sahibiyim. Kısmetse önümüzdeki yıl diğer torunumu da getireceğim. Dernek kurulduğundan beri arkadaşlarımızla birlikteyiz. Edirnekari sanatını çok seviyoruz. Evde başka işlerimiz de oluyor onları bir kenara bırakıyorum. Gece 2’ye kadar boyama yapıyoruz. Torunumu her zaman getirdim. Karda kışta torunumu yine getirdim. Yeterli imkanımız olmadığı için kreşe gitmiyor. Ben torunuma severek bakıyorum. Kursta yanımda olmasından çok mutluyum. Mira gelecekte böyle bir sanatla uğraşırsa bundan dolayı çok memnun olurum.”



