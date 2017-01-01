Erzurum'da FETÖ/PDY davası

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öne sürülen eski Erzurum Havaalanı Şube Müdürü Nurettin Öner'in "silahlı terör örgütü kurup yönettiği" iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nurettin Öner ile avukatı Gündüz Güneş ve tanıklar katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan Öner, dosyayı inceleme fırsatı bulamadığını ve bu sebeple savunma yapmak istemediğini belirterek süre talep etti.

Tanık olarak dinlenen eski Asayiş Şube Müdürü İdris Şahin de Erzurum'da emniyet amiri olarak görev yaptığını belirterek, sanıkla görev yaptığı sırada tanıştığını söyledi.

Dini hassasiyetlerle daha önceden de cemaat toplantılarına katıldığını anlatan Şahin, "Öner, Erzurum'da cemaat toplantılarının olduğunu, benim de katılabileceğimi söyledi. Bunun üzerine ben de sanıkla aynı grupta sohbetlere katılmaya başladım." dedi.

Şahin, toplantıların haftada bir gün ya da on günde bir gün yapıldığını bildirerek, şunları ifade etti:

"Toplantılarda genel itibarıyla dini konuşmalar yapılıyor, Kur'an-ı Kerim ve Risale-i Nur okunuyor bazen de Fetullah Gülen'in vaazları dinleniyordu. Ayrıca fakir fukaraya yardım adı altında herkesten verebildiği kadar miktarı belirsiz şekilde para toplanıyordu. Ben de bu yardımları sanık Nurettin Öner'e verirdim. Bu şekilde para verme işi çok defa olmuştur. Sanığın bana karşı herhangi bir emir, talimat veya yönlendirme şeklinde davranışı olmadı. Bizim 4 kişilik bir grubumuz vardı. Bunlar Mehmet Yaşar Ayhan, Nurettin Bayır, sanık ve benden oluşuyordu. Sanık müsait olduğumuz zaman toplantı yapalım veya şu şekilde yapalım, hareket edelim diye konuşurdu. Toplantılara yönelik organizasyon yönlendirmesi yapılıyordu."

Tanık Mehmet Yaşar Ayhan, beyanında, devresi olan sanık Öner ile Erzurum'a tayin olduğunda tanıştığını söyledi.

Öner'in, devre arkadaşlarıyla bir araya gelip toplandıklarını söyleyip kendisine de katılma teklifinde bulununca arkadaşlarıyla bir araya gelme amacıyla toplantıya katıldığını dile getiren Ayhan, "Akabinde ilmihal, dini kitaplar, Gülen'in kitaplarından alıntılar okunmaya başlayınca bunun bir cemaat toplantısı olduğunu anladım fakat yine devre arkadaşlarım olması, dini hassasiyetim nedeniyle bu toplantılara iştirak ettim." dedi.

Ayhan, ilk önceleri Murat Danış'ın sohbetleri yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Danış daha sonra sohbet verme işini Öner'e devretti. Benden yardım adı altında para istenmedi, ben de vermedim. Konuşmalar sırasında doğal olarak siyasi konular da konuşuluyordu fakat özel bir şekilde hükümet aleyhine siyasi içerikli konuşmalar yapılmadı. Sanık toplantı organizasyonlarını kendisi yapıyordu. Fakat bunun dışında emir, talimat veya telkin verme gibi bir durum yoktu. Grup olarak 4 kişiydik. Aramızda astlık üstlük ilişkisi ve hiyerarşi yoktu."

Tanık Murat Danış ise beyanında, sanığın sohbet toplantısı yaptığı grubun içerisinde olduğunu, başka bir şey bilmediğini öne sürdü.

Gruptan ayrıldıktan sonra grupla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını iddia eden Danış, "Söz konusu gruba sohbet yapmam için 'Abdullah' kod isimli öğretmen Ali Kıraç tarafından görevlendirildim. Sohbete katılıyordum ve bu grubun adı '99 mezunları polis grubu' idi." dedi.

Danış, sanıktan bir ya da iki kez "himmet" parası aldığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Söz konusu para, ihtiyacı olanlar ve yurt dışındaki okullarda okuyarak bizleri temsil eden öğrencilere yardım için toplanırdı. Ayrıca öğrenci olmamakla birlikte Müslümanlara da gittiği söyleniyordu. Cemaate bağış adı altında para toplamak gibi bir düşüncemiz yoktu. Bir grup bırakıldıktan sonra onunla ilgilenmeme gibi bir prensibimiz vardı. Özellikle Ali Bey bu şekilde telkinde bulunduğu için bunu araştırmazdık. Ben sohbet yaparken sadece haftalık görüşme gününü bildirirdim. Bunun dışında kişilere emir veya talimat vermezdim. Yardımları ben toplardım, sanıkla az görüştüm fakat gördüğüm kadarıyla sanık vatanına ihanet edecek biri değildir."

Sanık avukatı Gündüz Güneş ise müvekkiline "silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi" olma suçundan dava açıldığını ancak suç vasfının terör örgütü üyeliği yönünde değişme ihtimali bulunduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Nurettin Öner'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık eski Erzurum Havaalanı Şube Müdürü Nurettin Öner'in devre arkadaşları ile Murat Danış'ın ve "Abdullah" kod adlı Ali Kıraç'ın imamlığında FETÖ/PDY terör örgütünün toplantı grubuna dahil olduğu ve terör örgütünün kullandığı haberleşme sistemi "ByLock" programını kullandığı anlatılıyor.

Sanığın, örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatı doğrultusunda Bank Asya'ya para yatırdığı, örgütün polis yapılanmasına dahil olduğu, örgütsel mertebesinin yükseltilip toplantı grubuna imamlık yapmaya ve "himmet" toplamaya başladığı anlatılan iddianamede, Öner'in "silahlı terör örgütü kurup yönettiği" iddiasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.



