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MERSİN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun kulüp başkanı Mahmut Karak, "Mersin İdmanyurdu'nu biz bu ligde ne yapıp ne edip tutacağız ama bizim de belirli bir gücümüz var." dedi.

Karak, bazı yöneticilerle Mersin'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, öncelikli hedeflerinin Mersin İdmanyurdu'nu düştüğü durumdan, kötü gidişatından kurtarmak olduğunu söyledi.

Şu an futbolcuların alacaklarının yükseldiğini, yaklaşık 5 maaşlarını veremediklerini belirten Karak, "Primlerin hepsini verdik sadece Sivasspor maçı primi kaldı. Bu haftaya kadar sadece 1 kişiden gelen bir yardım var. Onun dışında kulübe gelen yardım yok. Dün de eski bir yöneticimiz olan Murat Altındere bu sancılı durumu anlayıp, bizimle beraber olacağını söyledi. Bizim bunlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kulüpte 25 yöneticinin olduğunu ancak yanlarında kendilerine yardım eden yönetici sayısının 2 elin parmağını geçmeyeceğini anlatan Karak, şunları kaydetti:

"Pek fazla beklentimiz de yok. Bir etiket oluşturmak için aramıza gelenler var. Bunları biz saklamayacağız çünkü konu Mersin İdmanyurdu. Hiç kimse bizi kandıramaz. Kimse bize yardım etmek zorunda da değil. Mersin'den kazanan, ekmeğini yiyen biraz vefası olan insanlara sadece şunu söylüyoruz. Bir döneme kadar yardımcı olun, el atın. Kininizi, nefretinizi bir tarafa bırakın. Bizim şu an açık ve net söylüyorum maddiyat konusunda yardıma ihtiyacımız var. Mersin İdmanyurdu'nu biz bu ligde ne yapıp ne edip tutacağız ama bizim de belirli bir gücümüz var. Biz de yöneticiler olarak maaşlı çalışmıyoruz."

Seslerinin duyulmasını isteyen Karak, "Geçmişten gelen ödemeleri, futbolcuların ödemelerini bütün hepsini yapıyoruz. Kendi cebimizden yapıyoruz. Yardıma ihtiyacımız var. Biz buradayız yapmaya da devam edeceğiz. Sonuna kadar da götüreceğiz. Hiç kimse bizim yarıda bırakacağımızı düşünmesin. Son noktasına, kuruşuna kadar götüreceğiz. Kendi adıma söylüyorum yarın bu noktada fabrikamı satılığa çıkarsam dahi yapacağım bu yardımı ama ben 1 kişiyim. Kentten yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Karak, kulübe destek için gece düzenleyeceklerini, çekiliş gibi organizasyonlar yapacaklarını, buradan gelen kaynaklarla borçları ödemeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.