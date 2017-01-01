Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





ANTALYA (AA) - Bedensel Engelliler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından, Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen yarışmaya, 26 bölgeden 72 sporcu katılıyor.

Malzeme kontrolü ve antrenman atışlarıyla başlayan yarışma, yarın yapılacak sıralama ve final atışlarıyla sona erecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Okçuluk Milli Takım Antrenörü Özcan Ediz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada milli takım seçmelerinin de yapılacağını söyledi.

Organizasyona katılan sporcuların çok istekli olduğunu ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını belirten Ediz, "Haziran ayında İtalya'da Avrupa Kupası yapılacak. Antalya'daki bu şampiyonadan alacağımız sonuçlara göre, ülkemizi temsil edecek milli takımı seçeceğiz. Seçilen sporcuları kampa, kamptan da Avrupa Kupası'na götürmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Sporcuların, bölgelerinde kendi imkanlarıyla antrenmanlarını yaptıklarını ve şampiyonaya hazır hale geldiklerini kaydeden Özcan Ediz, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımızın burada yüksek performans sergileyeceklerini tahmin ediyoruz. Biz de federasyon ve teknik heyet olarak yapacağımız müdahalelerle öncelikle İtalya'daki Avrupa Kupası'ndan üstün başarılarla dönmek istiyoruz. Esas hedefimiz ise eylülde yapılacak Paralimpik Dünya Şampiyonası. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. İnşallah güzel günleri hep birlikte göreceğiz."



