Güreş Milli Takımı'nın Aladağ kampı

BOLU (AA) - Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı Bolu'da sürüyor.
Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdüren milli güreşçilerden 17'si, 7-9 Nisan'da Bulgaristan'da düzenlenecek Nikola Petrov Turnuvası'na katılacak.
Turnuva öncesi hazırlıklarını tamamlayan 17 sporcu, yarın kamptan ayrılarak Bulgaristan'a gidecek.
Kamptaki diğer sporcular ise 2-7 Mayıs'ta Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam edecek.