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Güreş Milli Takımı'nın Aladağ kampı

04 Nisan 2017 Salı, 16:30
Güreş Milli Takımı'nın Aladağ kampı


BOLU (AA) - Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı Bolu'da sürüyor.

Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdüren milli güreşçilerden 17'si, 7-9 Nisan'da Bulgaristan'da düzenlenecek Nikola Petrov Turnuvası'na katılacak.

Turnuva öncesi hazırlıklarını tamamlayan 17 sporcu, yarın kamptan ayrılarak Bulgaristan'a gidecek.

Kamptaki diğer sporcular ise 2-7 Mayıs'ta Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam edecek.

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