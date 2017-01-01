Adana'da sahte şampuan operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 8 bin 80 adet satışa, 8 ton 710 kilogram da doluma hazır sahte şampuan ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki bir imalathaneye operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 8 bin 80 adet satışa, 8 ton 710 kilogram da doluma hazır sahte şampuan, 59 bin 198 farklı markalara ait şişe, bir kompresör makinesi, bir dolum makinesi, 4 elektronik terazi ele geçirildi.
Ekipler, şüphelilerin şampuan kokusunun dışarı çıkmaması için imalathanenin duvarını izolasyon malzemesiyle kaplattıklarını tespit etti.
Sahte ürünlerle ilgili bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.