Adana'da sahte şampuan operasyonu

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ADANA (AA) - Adana'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 8 bin 80 adet satışa, 8 ton 710 kilogram da doluma hazır sahte şampuan ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki bir imalathaneye operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 8 bin 80 adet satışa, 8 ton 710 kilogram da doluma hazır sahte şampuan, 59 bin 198 farklı markalara ait şişe, bir kompresör makinesi, bir dolum makinesi, 4 elektronik terazi ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin şampuan kokusunun dışarı çıkmaması için imalathanenin duvarını izolasyon malzemesiyle kaplattıklarını tespit etti.

Sahte ürünlerle ilgili bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.