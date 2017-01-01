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Malatya'daki darbe girişimi davası

04 Nisan 2017 Salı, 16:46

MALATYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 26'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık ve dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Hava Pilot Kurmay Albay Tayfun Tuna savunma yaptı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen duruşmada savunma yapan Tuna, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, darbeci olmadığını savundu.

Tuna, darbe girişimi gecesi 7. Ana Jet Üssü'nde Harekat Komutanı olarak görev yaptığını hatırlatarak, 19.30'da üsse giriş yaptığını, filoda otururken Tunceli'de bir karakola PKK'nın saldırının yaptığını televizyondan öğrendiklerini, görev verileceğini beklediklerini olmayınca eve döndüğünü daha sonra Üs Komutanı Emin Ayık ile üsse geri geldiğini söyledi.

Darbe girişimi sırasında yaşananlara ilişkin savunma yapan Tuna, şunları kaydetti:

"03.40 civarında üs komutanımız (Emin Ayık) Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin (BHHM) 4 uçağın silahsız hazırlanmasını istediğini söyledi. Uçakların bomba yüklü olmaması içimizi rahatlattı, tersi olsa emri sorgulardık. Daha sonra BHHM, 'uçakları kaldırmayın' dedi. 4 uçaktan birinde olan filo komutanı ile görüştük. BHHM'de darbeci ve darbeci olmayan iki grup olduğunu, benden izin almadan kalkış yapmamalarını istedim. BHHM'yi aradım, cevap vermediler. BHHM'den bizzat görüşme yapana kadar kalkış yapmamalarını istedim. BHHM'yi 6 kez aradım kimse telefonlarıma cevap vermedi. Filo komutanıyla görüştüm. BHHM'den gelen ikinci emir olan 'kalkmayın' emrinin en az riskli olduğunu söyleyerek park yerlerine dönmelerini söyledim. 16 Temmuz günü saat 10.00'da BHHM'den 'uçakları hazır edin, Akıncı meydanının bombalanacağı' emri geldi. Tüm hazırlıklar yapıldı ancak BHHM ile Malatya Valiliği arasında koordine kurulamadığı için bu görev iptal edildi. 17 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen emirle tüm uçakların bataryaları söküldü, uçaklar kalkamaz hale getirildi."

Tuna, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden izinsiz uçak kaldırarak Ankara'ya giderken Malatya'dan geçen ve içerisinde Semih Terzi'nin bulunduğu uçağın kuleyle iletişime geçmesi iddialarına ilişkin ise kuleden kendisine Semih Terzi'nin içerisinde bulunduğu uçağın kuleye 'Etimesgut açık mı kapalı mı işgal altında mı?' diye bilgi istediğinin söylendiğini aktardı.

Kendisinin de kuleye izinsiz ve darbeci ekibin kontrolünde olduğunu düşündüğü için bilgi verilmemesini söylediğini belirten Tuna, darbe ve darbecilerle hiçbir ilişkisi olmadığını iddia ederek, "Darbeci olsam üssümüzde 14 bomba yüklü uçağımız vardı. Üsse gelir gelmez kaldırmaz mıydım? Darbeci olsam Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nden gelen emri uygulardım. Bu emir 23.30'da geldi. Darbeci olsam Semih Terzi'yi tanımaz mıydım? Kendisini taşıyan uçağa bilgi vermeyin der miydim? Darbeci olsam pistleri kapatır mıydım? Uçaklar kalkış için hazır ve pistler açık olmasına rağmen uçakları kaldırmaz mıydım?" savunmasını yaptı.

Tuna, Mahkeme Başkanı Vedat Koç'un "Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin emirlerini sorgulayabilir misiniz?" sorusuna, "Bombalı olarak kalkış yapmamızı isteselerdi bunu sorgulardık. Bize gelen ilk mesaj 00.08 aradan 4 saat geçmiş belki darbecilerden ele geçirildi. Bombayla kalkış yapmamız istenseydi, emri sorgulardık." yanıtını verdi.

"Emin Ayık'tan F4'lerin kaldırılmasıyla ilgili emir aldın mı?" sorusunu ise sanık Tuna, "Üs komutanı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nden emir aldığını söyledi." şeklinde cevapladı.

Duruşma sanık savunmalarıyla sürüyor.

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