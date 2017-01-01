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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Beşikteki bebeğiyle 2 çocuğunu yangından kurtardı

04 Nisan 2017 Salı, 16:49
Beşikteki bebeğiyle 2 çocuğunu yangından kurtardı

ANTALYA (AA) - Antalya'da evinde yangın çıkan bir kadın 3 çocuğunu alevlerden kurtardı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi Elfaş Sitesi'nin birinci katındaki Haşim-Hazal Gülşen çiftinin yaşadığı dairede yangın çıktı.

Çocuklarının bulunduğu odadan duman geldiğini fark eden anne Hazal Gülşen, odaya girerek önce kovalarla su döktü. Yangının etkisini azaltmaya çalışan anne Gülşen, ardından beşikte uyuyan 7 aylık bebeği Hatice Ecrin, 4,5 yaşındaki Halil İbrahim ve 3,5 yaşındaki Muhammet Ali'yi kucağına alarak evden çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, anne ve çocuklarına oksijen desteğinde bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Anne Hazal Gülşen, gazetecilere, ev işleriyle uğraşırken çocuklarının bulunduğu odadan duman ve koku geldiğini fark ettiğini söyledi. Odaya koştuğunda yangını gördüğünü anlatan belirten Gülşen, "Hemen banyodan birkaç kova su dökerek söndürmeye çalıştım. Çocuklarımı kucağıma alıp dışarıya çıktım. İyi ki çıkmışız. Bebeğimin uyuduğu beşik bile kül oldu." dedi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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