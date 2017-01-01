Burdur'da FETÖ/PDY davası

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BURDUR (AA) - Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten uzaklaştırılan ve tutuklanan 5 polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ifade veren eski emniyet amiri R.T, ByLock'u 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında duyduğunu öne sürdü. Bank Asya'ya para yatırdığını kabul eden R.T, "Cemaat yapılanmasını zaman zaman duyuyorduk ancak benim gözlemlediğim bir durum olmadı. Oğlum iyi bir eğitim alsın diye bulunduğumuz yerde bulunan tek dersaneye gönderdim. Ya iyi bir eğitim alacaktı ya da cahil kalacaktı." dedi.

Şüpheli eski emniyet amiri E.A. ise darbe girişimi sırasında sokağa çıkan vatandaşların güvenliğini sağlamakla görevli olduğunu belirtti. E.A, hakkındaki suçlamaların "muğlak kaldığını" savundu.

Antalya Cezaevinde bulunan SEGBİS'le mahkemede ifade veren polis memuru A.K. ise "ByLock" kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmeyerek, FETÖ ile hiç bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Kızının FETÖ'nün okulunda sadece bir yıl ana sınıfına gittiğini anlatan A.K, "Bank Asya'ya para yatırdık ancak 17-25 Aralık'tan sonra hesabı kapattım. Kullanmadım." dedi.

- "Çanakkale'yi gezmeden dönmem"

Eski polis memuru H.E. de örgütle bağının olmadığını savundu. ByLock'u darbe girişiminde sonra öğrendiğini ve programı indirmediğini, mesajlaşmadığını öne süren H.E, Bank Asya'yı inancı gereği faizsiz olduğu için kullandığını iddia etti.

Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Yüce'nin "Sohbetlere gittin mi? 15 Temmuz gecesi neredeydin?" sorusu üzerine, H.E, "Çanakkale'de kardeşimin düğünü vardı. Beni çağırdılar göreve ama ben Çanakkale'yi gezmek istiyordum. 'Çanakkale'yi gezmeden, dönmem' dedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Yüce'nin "15 Temmuz'u geçirmiş memleket, sen görevine dönmüyorsun. Kamu görevlisi bunu yapar mı?" soruna H.E, "Darbe girişiminin, FETÖ'nün aktörü değil, mağduruyum." yanıtını verdi.

Eski üçüncü sınıf emniyet müdürü İ.A. ise darbe girişimini televizyondan öğrendiğini savundu. Darbe girişiminden önce bir mahalle muhtarının liste hazırlayarak, kendisini fişlediğini iddia eden İ.A, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme Başkanı Yüce'nin "ByLock listeleri önceden mi hazırlandı?" sorusu üzerine İ.A, "Emin değilim, çelişkili yerler var." diye yanıt verdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



