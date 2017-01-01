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Ekonomi Bakanı Zeybekci:

04 Nisan 2017 Salı, 16:52
Ekonomi Bakanı Zeybekci:

KÜTAHYA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "100 liranın 87 lirası faize gidiyordu, şimdi kaç para gidiyor? Yüz liranın 10 lirası faize gidiyor diye Recep Tayyip Erdoğan bize yapmadığını bırakmıyor. Söylemediğini bırakmıyor. Burnumuzdan getiriyor. Hedef yüzde sıfır faiz inşallah." dedi.

Bakan Zeybekci, Kütahya'da Cumhuriyet Caddesi'nde AK Parti il teşkilatınca düzenlenen mitingde, mevcut sistemin koalisyon üreten, hastalıklı ve sorunlu bir sistem olduğunu söyledi. 2001-2002 yılında toplanan 100 liralık verginin 87 lirasının faize gittiğini hatırlatan Zeybekci, "100 liranın 87 lirası faize giderken 13 lirasıyla ne olur? Ancak gidesiniz IMF'in kucağına oturursunuz. 'Bu ülkeyi biz yönetemedik, gel sen yönet' dersiniz IMF'e. O zamanda derler ki, 'Tamam biz yönetelim. Sana para verelim. Sana 25-30 milyar dolar verelim.' Ancak onunla memur maaşını ödersiniz. 100 liranın 87 lirası faize gidiyordu, şimdi kaç para gidiyor? Yüz liranın 10 lirası faize gidiyor diye Recep Tayyip Erdoğan bize yapmadığını bırakmıyor. Söylemediğini bırakmıyor. Burnumuzdan getiriyor. Hedef yüzde sıfır faiz inşallah." diye konuştu.

- "Yeni sistem CHP'yi artık bu milletin partisi haline getirecek"

Yapılacak halk oylamasının bir parti seçimi olmadığının CHP'li vatandaşlara AK Parti'lilerce anlatılması gerektiğini dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:

"Sizlerden özellikle şunu istiyorum; bir CHP'li kardeşimin tutun elini, 'Kardeşim bak bu mesele parti meselesi değil. Parti ya da cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Memleket için bu ülkeyi ilelebet bu hastalıktan kurtarmak için bir sistem ortaya koyuyoruz. Bu milletin bağımsızlık meselesi bu. Bu bayrağın ilelebet bu topraklarda dalgalanması bu. Ezanların dinmemesi meselesi bu. Varlık meselesi bu. Bu iş CHP için de iyi olacak.' deyin."

Zeybekci, 2019 seçimlerinden itibaren bir partinin iktidar olabilmesi için yüzde 50'nin üzerinde oy alması gerektiğine işaret etti.

Yeni sistemin CHP'yi artık bu milletin partisi haline getireceğini anlatan Zeybekci, "Yüzde 50 zorunluluk mu artık. Evet zorunluluk. Yüzde 50'yi hedeflediği için bu milletin yüzde 60'ı ve 65 ile barışacak. Onların değerlerini kucaklayacak. Bu memlekete kendi projelerini, kendi sevdasını, kendi samimiyetiyle ikna etmek zorunda olan bir parti olduğu zaman o gelecek olan CHP şimdikinden çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Zeybekci, koalisyon kaygısının 2019 seçimlerinde olmayacağını anlatarak, "Sonuç seçimden önce belli olacak. 'Kim gelirse gelsin koalisyon olmayacak' diyecek vatandaşlarımız. 'Tek başına iktidar olacak' diyecek vatandaşımız." dedi.

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