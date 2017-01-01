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ANTALYA (AA) - Türkiye Erkek Milli Tenis Takımı, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup ikinci tur maçında 7-9 Nisan'da Antalya'da İsveç ile karşı karşıya gelecek.

2017 Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup'ta Türkiye ile İsveç arasında 7-9 Nisan tarihlerinde oynanacak maçlar öncesinde Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Ali Bey Club Tesisleri'nde basın toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Türk Milli Takımı kaptanı Haluk Akkoyun, açılış turunda Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanında iyi işler çıkarıp galibiyete uzandıklarını hatırlatarak, aynı performansı İsveç karşısında da sergilemeyi hedeflediklerini belirtti. Rum kesimiyle yaptıkları mücadelede 2-0'dan dönüş yapmalarının kendileri açısından önemli olduğunu belirten Akkoyun, "İlk iki maçta da 2-0 geriden geldik. Bu bizim için büyük bir artıydı. Takımımızın genel performansı gayet iyiydi. Başarılı olmamız için öncelikle iyi bir takım olmamız gerekiyor." dedi.

Kadroda yer alan oyuncuların son haftalarda önemli dereceler aldığını ifade eden milli takım kaptanı, başarılı bir kamp dönemini geride bıraktıklarını ve müsabakalara hazır olduklarını dile getirdi. Akkoyun, "Eskiden takım olarak hedefimiz grupta kalmaktı. Şimdi ise gruptan çıkmak istiyoruz. İsveç'i yenip bu turu geçersek yolumuz açık." diye konuştu.





- "Hedef üst kümeye çıkmak"





Davis Kupası tarihinde en çok tekler maçı kazanan milli oyuncu Marsel İlhan da Kıbrıs'ta iyi bir galibiyet aldığını ve yine iyi işler çıkartacaklarını söyledi. İsveç karşısında bu galibiyetlere yenilerini eklemek istediğini ifade eden İlhan, hedeflerinin bir üst kümeye çıkmak olduğunu belirtti.

Milli tenisçi Cem İlkel, gerek bireysel gerekse takım olarak oynadıkları maçlar sayesinde tecrübelerinin arttığını, her zaman olduğu gibi yine kortta önemli bir savaş vereceklerini dile getirdi. İlkel, tenisseverlere kendilerini Manavgat'taki maçlarda desteklemeleri çağrısında bulundu.

Takım olarak sezona iyi başladıklarını söyleyen Anıl Yüksel ise "Rakip İsveç'in güçlü tenisçileri var ancak ev sahibi avantajımızı en iyi şekilde kullanıp taraftarlarımızın oluşturacağı güzel atmosfer sayesinde turu geçeceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ekipte oldukça iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu söyleyen Altuğ Çelikbilek de toprak zeminde oynanacak eşleşmeyi kazanma konusunda büyük şansa sahip olduklarını belirtti.





- "Toprak kort büyük sürpriz"





İsveç takımı kaptanı Johan Hedsberg, turnuvayı maç maç değerlendirdiklerini, ilk turda Tunus'u mağlup ettiklerini hatırlatarak, "Burada Türkiye ile maç yapacağız. Bu maçtan sonra Davis Kupası'nda hedeflerimizi ortaya koyabiliriz." dedi.

Antalya'da maçların toprak kortlarda oynanacak olmasının kendileri için büyük sürpriz olduğunu dile getiren Hedberg, "Bizim toprak kortlarda iyi oyuncularımız var." yorumunu yaptı.



