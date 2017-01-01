Hakkari'de teröre lanet yürüyüşü

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HAKKARİ (AA) - Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK'yı protesto etti.

İlçedeki bazı sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin öncülüğünde, İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla "Vatan sana canım feda", "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Korucular Derneği önüne yürüdü.

Burada açıklama yapan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, "Teröre hayır huzura evet" adı altında düzenlenen yürüyüşe destek verenlere teşekkür etti.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan ve yaralanan askerlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini vurgulayan Sözen, şöyle konuştu:

"Mayını döşeyen alçak, şerefsiz terör örgütünü ve yandaşlarını bir kez daha Şemdinli'den lanetliyorum. Bulunduğum meydanda tam da karşımda Şehit Menderes Özer ve Şehit Ahmet Budak'ın resimlerini görüyorum. Bunlar bizim için bir anlam ifade etmektedir. Yıllarca terör örgütü PKK duygu sömürüsü yapmakta, arkasına sığınan HDP ise rahat siyaset yapmamaktan dem vurmaktadır. Oysa Şehit Ahmet Budak'ın tek suçu bu ilçede sizlere hizmet etmek ve milletvekili olmak istemesiydi."

Yürüyüşe Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, Şemdinli Korucular Derneği Başkanı Übeydullah Şen de katıldı.