"Usulsüz dinleme" davası sanıklarına ceza yağdı

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SİVAS (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğündeki usulsüz dinleme iddialarına ilişkin haklarında dava açılan 15 sanıktan 9'una, 7,5 ila 45 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme, "usulsüz dinleme", "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütüne üye olmak" gibi suçları işledikleri gerekçesiyle sanıklardan Ömer Sarıaslan'ı 45 yıl 1 ay 120 gün, Hasan Gürkan'ı 41 yıl 8 ay 105 gün, Fatih Akpınar'ı 25 yıl 8 ay 60 gün, Melih Akdemir'i 23 yıl 2 ay 60 gün, Ömer Yorulmaz'ı 23 yıl 2 ay 60 gün, Celil Kesöler'i 21 yıl 9 ay 45 gün, Raşit Örnek'i 15 yıl 4 ay 30 gün, Hasan Düşünceli'yi 15 yıl 4 ay 30 gün, Levent Şahin'i 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararın ardından tutuksuz sanık Hasan Düşünceli ve Levent Şahin'in tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti, firari sanık Ömer Sarıaslan'ın hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmetti.

Sanıklardan İ.A, Z.K, Ş.P, H.O.A, A.S. ve M.Ö. beraat etti.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla kurulmuş silahlı terör örgütüne üye olmak", "resmi belgenin düzenlenmesinde sahtecilik", "kişiler arasındaki konuşmaların usulsüz olarak dinlenmesi ve kayda alınması", "kamuya ait araç ve gereçlerin suçta kullanılması" suçlamalarıyla bazı emniyet mensupları hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda, Sivas merkezli 18 ilde 13 Mart 2016'da operasyon düzenlenmiş, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Sarıaslan, eski İstihbarat Şube Müdürü Fatih Akpınar, komiser Melih Akdemir ile bazı polislerin de aralarında yer aldığı çok sayıda emniyet mensubu gözaltına alınmıştı.