İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da

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MANİSA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 6 ayda bine yakın sığınağı tarumar ettik, neler çıktı. Kimlerin onlara ne yardımlar yaptığını, ne ortaya koyduklarını görüyoruz." dedi.

Soylu, Salihli ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı olarak terör örgütlerini etkisiz hale getirmekle yükümlü olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, 13 yaşındaki kızları dağa götürdüklerini belirterek, onları, anne ve babalarının sevgilerinden alıkoyduklarını ifade etti.

Bu topraklarda kardeşliği bugün bulmadıklarını vurgulayan Soylu, "Onları terörist yapmak istiyorlar. O çocuklar oradan kaçtıkları zaman yazdıklarını biliyorum. Bunlar alçak, ahlaksız. Oradaki çocuklarımızı taciz ediyorlar, 'Pantolonu şöyle giyeceksin, eteği böyle giyeceksin' diyorlar. Ben de bir babayım. 13 yaşındaki çocuklarımızı bundan sonra dağa götürürlerse İçişleri Bakanlığı bana haram olsun, haram olsun." diye konuştu.

Kandil'in, 'hayır çıkarmak için şiddeti artıracaksınız, ülkeyi huzursuz bırakacaksınız' dediğini aktaran Soylu, kaymakamlara, valilere, vatandaşlara ve herkese saldırın şeklinde talimat verdiklerini ifade etti.

Soylu, "Bir de bir şarkı çıkarmışlar neymiş 'tek millete hayır', neymiş 'tek bayrağa hayır'. Bunu duydum Şırnak'ta çıkarmışlar, HDP çıkarmış bu şarkıyı, PKK'nın sözde partisi." diye konuştu.

Söz konusu şarkının yasaklandığını anımsatan Soylu, Türkiye'nin, bu milletin değerlerine, birliğine, kardeşliğine ve medeniyetine ve geleceğine her ne şekilde olursa olsun kimsenin istediği yerde han kuracağı ülke olmadığına işaret etti.

- "Sapla samanı ayırmanız lazım"

"Evet çıkarsa bittik" diyen Kandil ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı çizgide olmasını kabul edilemez bulduklarını belirten Soylu, "Onların değirmenlerine can suyu taşımak kabul edilemez. Siyaset yaparsınız, fikir ve düşüncelerinizi beğenmeyebilirsiniz ama bir şey yapmamanız lazım ülkenin beka, birlik, beraberlik meselesi varsa sapla samanı ayırmanız lazım." dedi.

Bakan Soylu, Lice'de 7 bin vatan evladının gecenin 1'inde operasyon yaptığına dikkati çekerek, güvenlik güçlerinin, 20-25 yıldır girilmedik yerlere girdiğini bildirdi.

HDP milletvekillerinin Lice'de emniyet müdürlüğüne gidip operasyonların durdurulmasını istediğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Son 6 ayda bine yakın sığınağı tarumar ettik, neler çıktı. Kimlerin onlara ne yardımlar yaptığını, ne ortaya koyduklarını görüyoruz. Orada uyuşturucu üretiyorlar, kamplarda kalıyorlar, arabalara bomba yerleştiriyorlar, canlı bomba oluşturuyorlar, Antalya'ya, Adana'ya, İzmir'e gönderiyorlar. Ne yapacaklar, huzursuz edecekler, insanımızı katledecekler ve biz operasyonları durduracağız. Hadi oradan."

- "Kasetle gitmeye müstahakmışsın"



Soylu, Deniz Baykal'ın mağduriyete uğradığını düşünerek İçişleri Bakanlığına davet ettiğini ancak kendisinden ses çıkmadığını belirtti.

FETÖ'nün kaset kumpasını nasıl yaptığını göstermek istediğini belirten Soylu, şu görüşlere yer verdi:

"Ses yok, tıs yok. Bizim saflığımız. Sonra Sayın Baykal da Konyalı Milletvekili de ne diyor 'denize dökeceğiz onları' diyor. Bir tanesi daha ileri gidiyor. Demek ki bu ülkenin evladı olarak biz size Kandil'dekilerden, terörist başlarından uzağız öyle mi? Onlarla birlikte olacaksınız, birlikte hareket edeceksiniz, bizi de İzmir'de Yunan'ın denize döküldüğü gibi denize dökeceksiniz, yazıklar olsun. Baykal sen kasetle gitmeye de müstahakmışsın. Milletin gözünde o duruma düşmeye de müstahakmışsın. Kılıçdaroğlu sana da bir şey söylüyorum o Konya milletvekilini, o insan müsveddesini partiden ihraç etmezsen bu milletin gözünde de bizim gözümüzde de düşüksün."

Soylu, memleketle, devletle baş etmeye çalışan herkesin yerinin, yerin yedi kat dibi olduğunu aktardı.

7 Haziran seçimlerinden sonra "havaya girenlerin" olduğuna işaret eden Soylu, "O zaman, 'TC'yi tükürüğümüzle boğarız' dedi. Nerede bu güruh? Kodeste... Orada tükürüğüyle uğraşsın. Birisi de 'Sırtımızı PKK'ya dayarız' dedi. Daya şimdi sırtını duvara, gör sırtın nereye dayanıyormuş. Özerklik ilan edeceklerini söyleyenler bugün cesaretiniz yok mu? O gün söylediğiniz lafları bugün de söyleyin de alsın evlatlarımız boyunuzun ölçüsünü." dedi.

Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 Nisan'da yine kaybedeceğini, milletin ona "yallah" diyeceğini kaydetti.

(Bitti)