Kocaeli'deki cinayet

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaklaşık 4 ay önce çıkan silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden berberin cinayet zanlısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, tabancayla vurularak hayatını kaybeden kuaför Murat Balta'nın katil zanlısının yakalanması için İl Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gebze İlçe Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu.

Cinayet şüphelisini yakalamak için titiz bir çalışma yürüten ekip, bölgedeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlardan şüphelinin eşgalini belirleyen ekipler, olay yerinde bulunan boş kovanın, başka bir yaralama olayında kullanıldığını tespit etmesi üzerine zanlının Y.L. (38) olduğunu tespit etti.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi Ankara'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "ateşli silahla kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Y.L, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Yaklaşık 4 ay önce Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 1203 Sokağı'ndaki iş yerinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla karnından vurulan berber Murat Balta, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, burada verdiği 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetmişti.