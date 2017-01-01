Denizli'deki FETÖ/PDY operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamındaki operasyonda gözaltına alınan 15 kadından 5'i tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Denizli'deki kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kadının Emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY hiyerarşisinde "abla" tabir edilen kadın yapılanmasına yönelik 4 ayrı operasyonda 99 kadın hakkında yakalama kararı çıkartılmış, gözaltına alınan 49 kadından 29'u tutuklanmış, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.