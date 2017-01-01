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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

04 Nisan 2017 Salı, 17:05

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı birliklerince, Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Arama tarama faaliyeti sırasında bir grup teröristle karşılaşan güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada, aralarında grup sorumlusu iki teröristin de bulunduğu 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Öte yandan Tokaçlı köyü kırsalında yapılan arama faaliyetinde 2 bidon içerisinde patlamaya hazır ancak düzeneği kurulmamış 270 kilogram mazotla karıştırılmış amonyum nitrat ele geçirildi.

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